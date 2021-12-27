冬天超冷堅持不泡溫泉？眾揭「真實理由」：沒講出來而已
由於台灣特殊的地理環境，幾乎全台各縣市都有溫泉足跡，泡溫泉不只暖身，還能放鬆心情，尤其近幾天連日低溫，不少人都猛衝泡湯勝地。不過，就有網友討論「大家會習慣溫泉去泡大眾裸湯嗎？」貼文一出引發廣大迴響，不少人直呼不敢，並且抖出真實理由。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 10:28:58
原PO在PTT貼文指出「打算明天去泡溫泉，發現還有裸湯跟穿泳衣的差別，但是我沒泡過裸湯耶，很怕看到會忘不掉的東西，大家覺得泡裸湯跟穿泳衣會有差嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「不敢泡大眾的....真的很髒」、「大家不覺得泡在別人體液裡很噁心嗎.....雖然是稀釋的」、「有些女生月經來還是照樣下去泡，真的很噁」、「就是有人會在大眾池、泳池方便！只是都沒講而已，真的噁」、「我不信每個人真的全都那麼乖，腳趾指甲指縫、腋下、下體、屁股都有洗乾淨啦，要泡就找個人的」、「大眾池完全不知道誰是誰....真的不敢泡」。
不過，也有不少人激推裸湯「裸湯很棒啊！想去就去不用特別拎泳衣出門，台北去北投最近，便宜又舒服」、「日本泡湯都裸湯，看著雪景，泡湯超級過癮」、「在日本泡過覺得很讚，剛開始會尷尬，後面就完全不會了」、「泡湯就泡湯，誰要看別人的身體，裸湯真的超舒服」、「裸湯才讚！穿泳裝根本是邪魔歪道」。（編輯：張嘉哲）