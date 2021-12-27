吃麻辣鍋只會配老油條？她沾「1物」辣又爽：找到替代品
受到大陸冷氣團影響，這兩天氣溫驟降，熱呼呼的火鍋無疑成為民眾的首選，無論是平價小火鍋、吃到飽火鍋，或麻辣火鍋等，都有各自的擁護者；對此，就有一名女網友表示，每次吃麻辣鍋必備「油條」，不過因為不好買，於是找到替代品「吐司」，沒想到一沾驚為天人，超級搭。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 11:10:21
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「麻辣鍋 我找到老油條的替代品了！」為題發文，表示大家都說吃麻辣鍋就是要配老油條，她也非常認同這種說法，但因為麻辣鍋的湯沒辦法直接喝，但配上油條吸滿湯汁，「吃下去實在是又辣又爽」。
原PO說，若是要在家煮，現在在超市也有很多聯名款好買，但就是唯獨「油條」不好買，但是少了油條又覺得沒吃到麻辣鍋的精髓，「今天天氣冷在家煮麻辣鍋，瞥到早上剩下半條的鮮奶吐司，心想『外國人不都是麵包沾湯吃』，而且大家都說吃麻辣鍋可以喝鮮奶，那鮮奶吐司是不是也可以跟麻辣鍋當好朋友」？
「抱著姑且一試的心，我試了」，豈料原PO一吃驚為天人，「各位觀眾，我找到油條的替代品了，沒想到吐司沾麻辣湯我竟然可以連續吃掉兩片」。
貼文一出，掀起熱議，「沾法國麵包好像也不錯」、「我們學餐裡有間賣粥的，用菜脯餅代替油條，但我還是比較喜歡油條」、「看得好餓」、「真理」、「吐司用平底鍋乾煎上色再沾會更好吃！ 會多一個焦香味」。
不過，也有網友無法接受，「不行，吐司不脆啊啊啊啊」、「吸油來吃......」、「邪教。」、「老油條是無可替代的」、「不行，油條就是因為脆脆的才好吃」。（編輯：郭佩蓉）