並非肉丸！IKEA餐廳要價不菲竟常客滿 內行曝真實原因
IKEA（宜家家居）雖然以家具業聞名，但其附設的餐廳也成為許多民眾會特別光顧的地方，其中不少美食還被網友推薦是必吃的料理，因此常被人戲稱「被家具耽誤的餐廳」。一名網友認為IKEA餐點價格不便宜但生意卻相當好，因此好奇上網詢問原因，立刻引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 10:42:49
原PO在《PTT-Gossiping》表示IKEA的餐點價格其實不算便宜，為何生意卻非常好，因為自己「每次都只吃10元的霜淇淋而已」，所以很好奇IKEA的餐點是否真的這麼好吃因此常常人滿為患？
貼文一出，不少網友也紛紛附和：「吃過一次嚐個鮮就好」、「不然哪裡有賣肉丸餐？」、「就是沒有其他競爭對手，當然生意好啊」、「我都挑生日當月主餐買一送一時去」、「不知道吃什麼的話可以去吃…」、「都是妹子或是情侶去吃的阿」。
不過也有網友提到餐廳最大的優勢與特點：「飲料幾十塊可以一直爽喝坐很久啊」、「平日下午的午茶還滿優惠的，有些正餐價格真的不吸引人，不過有看過帶筆電去工作的」、「氣氛輕鬆無壓力，不用看店家臉色」、「本體是冰淇淋店」、「因為不限時+清潔衛生，此外城市店（舊敦北店）有獨特優勢：價位比週邊餐廳相對便宜很多，那帶如果你想坐下來聊，低消至少都是IKEA的兩倍以上」。（編輯：陳珮瑜）