暖暖包9成人用錯！握手上太浪費 放「4部位」全身秒發熱
近期全台氣溫逐漸下降，根據中央氣象局表示，受到下波冷空氣影響，預估最低溫時間落在周五跨年到周六元旦清晨，而不少民眾為了保暖身子，出門都會隨身攜帶暖暖包使用。對此，就有專家分享使用暖暖包的正確方式，更提醒有幾種人使用上必須多加小心。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 11:21:33
根據日本醫學博士福田千晶在《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書中提及，暖暖包放錯地方會浪費其熱能，書中指出不少人習慣將暖暖包放入口袋或握在手上，但這2種方法只能讓接觸到暖暖包的局部地方感到溫暖，其餘部位仍十分冰冷。
福田千晶指出人體其實有多處穴位可暖和全身，建議暖暖包可放在以下4個部位，包括腰部兩側、肩胛骨中間、脖子後下方以及肚臍下方，其中「腰部兩側」則是放置的最佳位置，由於腰間骨頭少，且周圍聚集肝臟、腎臟等血液量充足的內臟器官，只要腰部暖和，就能讓大腦緊張狀態緩解不少，以此促進血液循環，亦使得腳部末梢神經感到溫暖，放在另外3個部位也可促進血液循環。
不過，福田千晶提醒民眾，暖暖包雖然能讓身體感到溫暖，但使用上必須注意「低溫燙傷」的危險，切記別讓身體的固定部位長時間接觸到40度以上的熱源！由於低溫燙傷難以察覺，通常是無立即性疼痛，除了老人、幼童及行動不便的人等族群須特別小心外，糖尿病、神經病變或血液循環不佳患者也需注意使用時間。（編輯：陳雅雲）