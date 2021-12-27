奴才健身！7公斤「重量橘」趴背幫加強 網笑：魔鬼教練
有這麼嚴格的教練，想必奴才應該很快就能練出人魚線與腹肌了吧！日本一名男推主不時會分享在家健身的影片，這天他在練習健腹輪時，突然有一個「重量橘」的毛教練主動替他「增加強度」，網友看了都忍不住笑說：「這太難了！」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 13:46:42
其實這一名推主家養了兩隻貓咪，分別是橘貓「Tora（とら）」與「Tanuki（たぬき）」，牠們都喜歡黏在奴才身邊，尤其是當奴才運動時都會在一旁「監督」。這天推主又在地板上練習健腹輪時，才一跪下來橘貓Tora就立刻跳到他的背上趴好趴滿直接替奴才增加重量，讓推主忍不住嘆氣表示：「我的貓沉迷趴背上，牠直接讓我在訓練時增加7公斤的負荷！」。
推主也補充，在訓練時負重Tora7公斤，會比平常增難3倍之多，第一次Tora跳到背上時害他負荷不了而摔倒，但是Tora為了「訓練」奴才，每一次都毫不猶豫地跳上背，讓推主只好哭笑不得地表示雖然壓力很大，但是在毛教練的監督之下會更有動力呢！
網友看了影片後都紛紛笑說：「好嚴格的魔鬼教練」、「主子是為奴才好，把奴才得健康放在第一位」、「這顏色的貓不行，太過量了」、「好像貓在坐海盜船」、「太逼人了吧」、「突然很慶幸我家的貓只會睡覺跟吃飯」，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）