爽夾自助餐卻被白眼！店員狂問「確定嗎」 她知原因懵了
自助餐和便當因方便快速，且菜色多樣化的特點，成為不少外食族的好夥伴。但近日就有女網友分享，自己到自助餐選擇喜歡的菜色，卻被店家狂翻白眼，甚至被店員狂問「你確定嗎？」原因曝光後，便引發眾多老饕討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 14:37:23
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己到自助餐店用餐，想讓便當內的3格配菜都是青椒，此舉卻被店員翻白眼狂問「啊你確定嗎？三格ㄋㄟ！！.......是在哈囉！！！？！？」言語中透露完全無法理解選同樣配菜的原PO。
原PO也曬出便當照片證明，只見畫面中，便當盒內除了白飯和主菜外，其餘全是青椒！但店家的反應，也讓她不解直呼「超喜歡青椒怎麼了嗎？是說...這樣才也60元...可以接受啦」。
貼文曝光後，立馬引來網友們震驚留言，「好噁心的青椒」、「絕不接受」、「我看過買菜飯的，結果菜全都是蒸蛋」、「齁！可以這樣點耶！」、「阿姨說：這樣也算三樣菜喔！阿姨以為你來揩油的」、「有點too much」。
但也有老饕大讚直呼，「青椒我也可以ㄟ」、「青椒我也超愛吃，加豆豉魚乾配稀飯我吃爆它」、「青椒好吃，超下飯」、「青椒肉絲蛋炒飯好吃」、「青椒讚讚」、「我也喜歡」。（編輯：陳雅雲）