泡裸湯尷尬爆？內行搖頭曝「享受關鍵」：比一般溫泉好
近期冷氣團朝台灣襲來，每天氣溫直降、濕冷有感，讓眾多人都想去泡湯暖身，而泡湯除了有個人浴池和大眾浴池的選項，有些還有規定不能穿衣服進入，就是所謂的裸湯，可有網友認為裸體泡湯實在太尷尬，擔心看不該看得東西，於是詢問眾人想法，令人意外的是，大多數網友都非常推崇裸湯，並直言「比一般溫泉更好」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 15:41:13
原PO於PTT上以「會想泡裸湯嗎」為題貼文，說明近期有去泡溫泉的打算，發現某些浴池竟有裸湯即可穿泳衣的差別，因為自身沒泡過裸湯有點躍躍欲試，可又擔心會看到「忘不掉」的東西，故詢問「大家覺得泡裸湯跟穿泳衣會有差嗎？猶豫中...」。
部分網友對裸湯毫無興趣「沒興趣，不想看到別人的身體」、「大家不覺得泡在別人體液裡很噁心嗎，雖然是稀釋的」，也有人表示自己有嘗試泡過裸湯，但不想再試一次「泡過，但不會想要再嘗試」。
多數網友則認為裸湯非常舒服，因為穿著泳衣無法直接觸碰熱水，略有束縛感，再者台灣大眾池的裸湯皆有分男女分池，入目的器官都是自己已經有的，無需太過緊張「裸湯比較爽」、「回家不用再洗泳衣，方便」、「都同性，放輕鬆」、「台灣沒有男女混浴，日本、德國、芬蘭有」、「泡湯若不泡裸湯， 比較像是去玩水游泳」、「谷關之前也有泡過，第一次尷尬而已後來都很自然」、「裸湯比穿泳衣放鬆，尤其是露天可看風景的」、「泡過北投跟礁溪的裸湯，沒人會在意妳真的」。 （編輯：李惠婷）