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鄧佳華踏入AV界當男優有感而發？為出言辱女優慎重致歉

▲鄧佳華拍AV片當男優。（圖／Twav成人娛樂城）
▲鄧佳華拍AV片當男優。（圖／Twav成人娛樂城）

編輯中心／綜合報導

2021-12-27 17:01:05｜2021-12-27 17:10:20

網紅鄧佳華進軍AV界，與TWAV公司簽下工作約，以「真田弦一華」的藝名出道《華根初上》，掀起熱烈討論，而他好似體會到拍片的艱辛，今（27）日突然在臉書上，為他四月曾「不經思索」發布的貼文，向成人產業工作者的女郎和主播們致歉，不過多數網友仍不領情，留言說「帳號被盜？」，酸文章絕對是有高人指點或根本不是他打的。

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鄧佳華在四月時，曾發文酸SWAG講難聽一點就是拍A片，稱女優是很多不自愛的女生，開轟「娶到妳們 一定會抬不起頭，被家屬指指點點 問做什麼行業，吱吱唔唔答也答不出來，因為很丟臉阿」，當時他曾說不會花錢看片，也不想跟她們實戰，因為他的肉體只給心愛的女生。

▲鄧佳華在拍AZ片《華根初上》前，曾出言污辱性工作者。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）
▲鄧佳華在拍AV片《華根初上》前，曾出言污辱性工作者。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）
此番話一出後沒多久，他就宣佈進軍AZ界要拍攝《華根初上》，但過程中歷經換角與各種挑戰，終於在本月中完成拍攝，而他也疑似因體會過拍片的艱辛後今日有感而發，在臉書上為日前的開砲而道歉。

鄧佳華說，關於他四月不經思索發布的貼文，他深感遺憾，也對成人產業的工作者感到歉疚，自從這次透過參與拍攝的機會，讓他深切瞭解到性工作者的艱辛與不易。

他說「某平台的女優各有各的壓力，不只是經濟層面、更可能是精神方面，慎重向各位女郎和主播們致歉」。

▲鄧佳華拍完《華根初上》後，27日向成人產業工作者致歉。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）
▲鄧佳華拍完《華根初上》後，27日向成人產業工作者致歉。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）
只不過這一席話，網友仍不領情，直問「誰幫你操盤的」、「帳號被盜？」、「還我正常的佳華」、「你是哪位」，但也有人說「沒錯，每個從業者都有屬於各自的艱酸」。（編輯：林莞茜）

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