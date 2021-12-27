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外表像西瓜口感如魚翅？她買罕見蔬菜　內行曝：這超好吃

▲一名網友在市場買到一顆外表像西瓜，口感卻像魚翅的蔬果。（圖／翻攝自《家常菜》）
▲一名網友在市場買到一顆外表像西瓜，口感卻像魚翅的蔬果。（圖／翻攝自《家常菜》）

編輯中心/綜合報導

2021-12-27 17:13:16

台灣農產品豐富，除了市售一些常見的家常蔬菜以外，有時候也能意外發掘一些罕見的瓜果。一名網友就分享了一組照片，表示日前自己到市場買了一顆類似西瓜的「蔬菜」，貼文一出果然引起網友討論。

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這名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示自己日前到濱江市場買菜時，看到一顆「類似西瓜」的東西，老闆表示這個切開蒸過後，去掉黑籽將裡面白色部位刮下來吃，口感像極了「魚翅」卻帶有甜甜的冬瓜感，因此決定晚上要煮「魚翅煲湯」。也表示在諾大的市場裡只看到一間店有在販售，因此很好奇大家認識這種瓜嗎？

▲擁有像西瓜的外表，切開後內部的果肉卻像冬瓜，原來這叫做「北瓜」。（圖／翻攝自《家常菜》）
▲擁有像西瓜的外表，切開後內部的果肉卻像冬瓜，原來這叫做「北瓜」。（圖／翻攝自《家常菜》）
貼文一出，果然吸引取多網友留言：「那是冬瓜煮湯的一種嗎？」、「三十幾年前在清境農場買過，瓜肉一絲一絲像粗米粉」、「吃過，我們廠商自己種的也送很多粒給我們吃」、「我是頭一次看到這誤以爲是西瓜」、「印象中30多年前看到大陸節目有介紹過，後來有時候想到，一直覺得不可能有這種瓜，原來真的有！」。

▲去籽蒸熟後，口感吃起來就像魚翅。（圖／翻攝自《家常菜》）
▲去籽蒸熟後，口感吃起來就像魚翅。（圖／翻攝自《家常菜》）
另外也有內行網友馬上認出來這個東西叫做北瓜：「這個也叫做北瓜，因為纖維比較粗所以看起來會像魚翅一樣條理分明，又名魚翅瓜」、「用排骨煮湯很好吃，新竹寶山有一個農場有種」、「吃過！馬來西亞叫魚翅瓜。煮湯很好喝哦」、「北瓜煮湯很鮮甜，超好吃！」。原來北瓜，原產於美洲，因為口感像在吃魚翅因此也有人稱之為「魚翅瓜」，是一種外表帶綠皮像西瓜、白色瓜肉像冬瓜，而品種屬於南瓜屬的植物，在台灣目前並不多見，必須煮熟後才能食用。（編輯：陳珮瑜）

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