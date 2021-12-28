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房市／老宅體質健檢！技師：出現這些問題應速處理

▲台灣多老宅，居住在內要特別留意結構安全。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台灣多老宅，居住在內要特別留意結構安全。（示意圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-12-28 08:00:00

根據內政部統計，今年第三季全台住宅平均屋齡為31年，其中，40至50年老屋占21.55%，是各屋齡區間最高的占比。許多人住在老宅，該如何判斷建物結構是否安全？結構技師指出，大柱、大樑若出現45度裂縫，就算只有一條，都應找專業技師檢測；另外，社區坐落於順向坡、土壤液化潛勢區，或本身屬於震後列管的紅黃單建物、海砂屋等，也是較需要請專家協助判斷結構安全的類型。

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結構技師、建築安全履歷協會創會理事長戴雲發表示，老宅結構安全至關重要，千萬不可以有「前幾次地震都沒事」、「裂縫存在已久，應該沒關係」、「檢測要花錢，還可能影響房價」等觀念。主要原因在於，早期建築物對耐震性能的要求沒有現在高，灌混凝土的品質及鋼筋綁法也不若現在好，而且混凝土隨著時間過去，強度會老化，產生「中性化」問題，更何況經年累月的大小地震，也會對建築物造成力學上的破壞。

如何判斷自家老宅已有立即需要「健檢」甚至補強的需求？戴雲發說明，假設家中的大樑或大柱，出現各種「力學形式的裂痕」，例如地震造成的45度裂縫，或是鋼筋有銹蝕瑕疵，造成大柱有垂直裂痕、大樑有水平裂縫，即使只有一條、無論裂縫寬度如何，都代表建築物可能已經在示警「體質出現問題」，應盡速找專家檢測，討論是否應進一步補強。

若大樑或大柱沒有裂痕，但建築物坐落於土壤液化潛勢區、順向坡上，或是屬於海砂屋、地震後列管的紅黃單建築物，又或是結構是「大L」、「大T」、「大U」型，戴雲發說，這些都屬於潛在風險較高的類型，應定期請專家協助檢測。

戴雲發表示，一般而言，若建物本身的體質是70分，還能經由專業補強，但若本身體質只有30分，再補強也只是多花錢，仍然住得不安全，這個時候就會建議循危老或都更的方式改建。因此，有疑慮的民眾應直接尋求結構專業技師協助，較能清楚判斷自宅的體質，再展開補強或重建。

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