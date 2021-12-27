南市府輔導青農與在地企業開辦年貨市集農特產品一次購足

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農業局長農業輔導科科長王仁志表示，因受新冠肺炎疫情的影響，民眾選擇在家自煮的機會愈來愈多，年貨市集可以將蔬菜、水果、畜產品及伴手禮一次購足，方便現代忙碌的都會人士。大成年貨市集已經連續辦了5年，每年都吸引相當多的人潮，活動有口碑。台南市長黃偉哲也對大成公司給予肯定，他鼓勵市民朋友們前來，稱許大成公司身為在地企業，不忘回饋在地農人，值得其他企業效法。
今日記者會邀請學甲青農劉淑娟用自家生產的胡麻油，搭配大成的鹿野雞腿肉，示範料理「瑞香麻油雞」。劉淑娟說麻油雞的料理步驟不困難，重點是要使用台南在地的胡麻油以及好的食材，就能煮出香氣四溢、美味可口的麻油雞，在這入冬寒冷之際吃來暖胃又暖心。
大成公司還安排年菜試吃預購，推廣集團優質產品「散步雞動福蛋」、「植物肉產品Neo foods」、「寵物品牌GOMO PET FOOD」、「安心雞」、「舒迷雞胸」、「慢熬雞精」、「根島生態蝦」、「鹿野土雞」等及春聯揮毫、闖關遊戲等多項活動，也有小朋友最喜歡的氣球城堡，打造一個富有年味的年貨市集活動。111年市集活動將於1月8日、9日，在大成長城公司永康安心購門市前廣場舉辦，活動當天並舉辦捐血活動，只要捐血就送好禮，有商品券及美食券等多項禮物，歡迎民眾前來共襄盛舉。