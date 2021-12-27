南市府輔導青農與在地企業開辦年貨市集農特產品一次購足

台南市政府農業局為推廣在地農特產品，結合大成長城公司於明年 1 月舉辦「大成相挺青農 安心歡聚好食光」年貨市集活動。預計超過 100 個攤位，其中農業局輔導的在地青農攤位約 30 攤，今 (27) 日舉辦記者會宣傳青農好商品。

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農業局長農業輔導科科長王仁志表示，因受新冠肺炎疫情的影響，民眾選擇在家自煮的機會愈來愈多，年貨市集可以將蔬菜、水果、畜產品及伴手禮一次購足，方便現代忙碌的都會人士。大成年貨市集已經連續辦了 5 年，每年都吸引相當多的人潮，活動有口碑。台南市長黃偉哲也對大成公司給予肯定，他鼓勵市民朋友們前來，稱許大成公司身為在地企業，不忘回饋在地農人，值得其他企業效法。

今日記者會邀請學甲青農劉淑娟用自家生產的胡麻油，搭配大成的鹿野雞腿肉，示範料理「瑞香麻油雞」。劉淑娟說麻油雞的料理步驟不困難，重點是要使用台南在地的胡麻油以及好的食材，就能煮出香氣四溢、美味可口的麻油雞，在這入冬寒冷之際吃來暖胃又暖心。

▲學甲青農劉淑娟使用台南在地麻油煮麻油雞，現場香味四溢（圖／記者林怡孜攝，2021,12,27）