違停被檢舉！他「鐵板遮車牌」反嗆魔人 網看傻：太囂張
台灣地狹人稠，車流量也十分龐大，市區或部分地區車位更是一位難求。就有位網友在路邊紅線目睹一輛車用「鐵板擋車牌」，更在上頭寫字嗆檢舉魔人，然而內容曝光後，卻有不少網友搖頭「太囂張」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 21:25:59
原PO在臉書《爆廢公社公開版》上發出幾張照片，只見一輛白色車輛的後方的車牌號碼，被車主用鐵板遮擋住，上面還寫下「你拍我罰，你動我告，我也不想亂停，而是這區沒停車位租，要是這麼正義，你去建議多設幾個停車場，多做善事討公道」，看完這內容也讓原PO不禁困惑「想聽聽大家怎麼說？」
圖片曝光後，立刻有不少網友痛批「這個叫警察來就好」、「如果他言詞誠懇一點，我可能就算了，寫這樣，擺明著讓我叫警察啊」、「在道路上蓋車牌本來就違規」、「這種就是標準的人不要臉天下無敵，錯誤合理化換取同情」、「我們不用動，警察動就好」、「講的好像是別人的問題？沒車位就不要買車啊！」
事實上過去違停遮擋車牌的事件也發生過，警方則建議遇到此狀況，民眾撥打110或是鄰近分局電話，由警員前往取締，不要自行動手掀開，避免雙方發生糾紛。（編輯：潘毅）