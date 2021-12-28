尾牙只補助餐費350！老闆苦喊「1句」 員工心寒：被打發
時間來到年末，不少公司也開始籌辦尾牙活動，每個員工更期盼能抽中大獎。不過就有網友控訴，老闆苦喊「1句」，更表明尾牙只能補助每位員工350元餐費，細節曝光卻意外引發爭論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 00:01:47｜2021-12-28 00:11:55
原PO在論壇Dcard上發文提到，公司今年不舉辦尾牙，僅補助每人350元餐費，還必須到職滿6個月以上，才能享有福利，若不參加尾牙就不能領，讓他不禁傻眼「1個人350是要辦在速食店？我們店能參加也才5個人，其他店加一加全部差不多10個人，3500就能打發嗎？」
原PO表示，雖然公司的確沒義務辦尾牙，今年也確實受到疫情衝擊，「可是疫情砍班少人，我們也是一起幫忙幹下來，講的好像就你老闆一個人過不去，我們這些正職工讀生過很好一樣」。
詳細經過曝光後，立刻有不少人吐槽「敝司今年也是取消尾牙，但補助餐費+尾牙獎金+紅包...共8000，年終另計」、「還不如說直接取消不舉辦」、「剛說完公司虧損，老闆轉身下訂新車」、「老闆：我們這個月虧損了要共體時艱」、「我們老闆每年營收上億元，連中秋禮盒都直接取消，更別說尾牙了，我知道盈虧因為我是管帳的」。
但也有一派網友認為，「這次疫情一堆公司店家虧損嚴重，尾牙還願意辦或是其他方案的都算不錯了，沒當過老闆的真的無法體會」、「算不錯了欸，之前我們是直接沒有，什麼都沒有，過年獎金直接不給了」、「我們還要用抽的勒，只有兩百個名額，好不好笑」、「我倒希望連尾牙都不要有，超麻煩」。（編輯：潘毅）