台灣最強月老廟是？「超神3間」躲南部　女1個月顯靈3次

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一、高雄關帝廟
「那時候是去問復合的事情，但月老當時候給我否定的答案，後來有出現不錯的對象，月老也是很肯定地說不會在一起，結果過沒幾天，兩人直接就沒聯絡」原PO詢問「何時會遇到新對象？是不是六月底前」結果月老說會，神奇的是，她和現任就是6月多在一起的，而且條件非常吻合。
二、台南天后廟
「朋友是去拜前任的，希望求復合，不過月老都不給答案；沒想到，當天晚上前任就傳給朋友訊息說，她交新任了，不要再對她放不下」而原PO自己也曾經朝聖過台南天后廟，當時只祈禱有興趣的對象能主動一點，結果才剛踏出宮廟，對方就傳訊息來了！
三、高雄四面佛
「這間不是月老，不過愛神靈到我跟我朋友真的嚇到」原PO透露「第一次去拜問時，祂說不會在一起，所以我就祈求至少可以主動一點，結果當天吃宵夜時，就收到對方訊息，邀我明天出去玩，但也真的沒有再一起，後來還有去拜新對象，就跟第一間高雄關帝廟說的一樣，說是六月會出現，結果就跟現任再一起，所以兩間我都有去還願」。
不過，原PO也坦言「這些有可能都是巧合，不過因為真的太巧，所以那時候就是非常迷信，也意外找到了另一半，只能說還是要提升自己，別人才會注意到你！」貼文一出，引來網友朝聖「關帝廟真的很靈驗啊」、「關帝廟大家都說靈，去年初拜了之後，祂直接跟我說再等幾年，我真的是謝謝」、「高雄關帝廟超有名的，改天來去朝聖」、「不管拜哪一間都好，只希望明年能脫單啊！」（編輯：張嘉哲）
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