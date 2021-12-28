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面試常問「為何離職」？內行揭暗黑目的　回這2句秒無敵

▲面試一直以來都是求職非常重要的環節之一，不僅是自己對於公司背景的了解，也是公司主管對於自己的第一印象及熟識。(圖／擷取自pexels）
▲面試一直以來都是求職非常重要的環節之一，不僅是自己對於公司背景的了解，也是公司主管對於自己的第一印象及熟識。(圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-28 08:54:26

面試一直以來都是求職非常重要的環節之一，不僅是自己對於公司背景的了解，也是公司主管對於自己的第一印象及熟識，而曾經面試過的你，一定都被問過「為何離開上一份工作」，那你知道面試官問這題的用意在哪嗎？其回答應應該怎麼樣才是正確的呢？經常分享職場大小事的搜狐號《兩性情感解答》就揭露其應答方式。

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《兩性情感解答》表示，當面試官問出「為什麼離開上一份工作時」，其實有兩種原因，一方面是要藉此考評求職者的人品是否積極向上第二則是觀察應變能力，查看求職者是否能夠不慌亂，完整敘述自己的離職原因，而《兩性情感解答》提出兩種正確答法，屬於安全又不失禮貌的回答。

▲先停頓，再回答，可以讓你有多一點時間思考問題。（圖／擷取自pexels）
▲面試常被問「為何離開上一份工作」時，應該如何正確回答？（圖／擷取自pexels）
一、「前公司或部門發展不盡人意，沒有前途也沒有錢圖」

這種說法，可以適度的應用，也是相對安全的說法，一方面能夠展現自己有積極力想要往上的感覺，從中說明單位制度阻礙個人職涯發展，透露出個人已經在前份工作竭盡全力，卻無法挽回公司頹勢的客觀因素。

二、「公司遠，通勤與居住成本過高，因此選擇轉職」

以個人的問題為出發點，雖然相對沒有太完美，但也不會大失血，如果遇上不適合回答第一種的話的場面，這就是一個很好的回答方法，但要記得修飾話語講出，避免塑造出問題很多的負面形象。

而《兩性情感解答》也提醒，有些面試官比較機靈，覺得問法太直接的話，求職者會高度戒備，因此常常創造一個輕鬆的環境，想透過聊天引導你說出對前公司的真實看法，或者抱怨等等，這也是經驗尚缺的人容易掉入的陷阱，是必須注意的細節。（編輯：張嘉哲）

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