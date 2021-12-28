面試常問「為何離職」？內行揭暗黑目的 回這2句秒無敵
面試一直以來都是求職非常重要的環節之一，不僅是自己對於公司背景的了解，也是公司主管對於自己的第一印象及熟識，而曾經面試過的你，一定都被問過「為何離開上一份工作」，那你知道面試官問這題的用意在哪嗎？其回答應應該怎麼樣才是正確的呢？經常分享職場大小事的搜狐號《兩性情感解答》就揭露其應答方式。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 08:54:26
《兩性情感解答》表示，當面試官問出「為什麼離開上一份工作時」，其實有兩種原因，一方面是要藉此考評求職者的人品是否積極向上；第二則是觀察應變能力，查看求職者是否能夠不慌亂，完整敘述自己的離職原因，而《兩性情感解答》提出兩種正確答法，屬於安全又不失禮貌的回答。
一、「前公司或部門發展不盡人意，沒有前途也沒有錢圖」
這種說法，可以適度的應用，也是相對安全的說法，一方面能夠展現自己有積極力想要往上的感覺，從中說明單位制度阻礙個人職涯發展，透露出個人已經在前份工作竭盡全力，卻無法挽回公司頹勢的客觀因素。
二、「公司遠，通勤與居住成本過高，因此選擇轉職」
以個人的問題為出發點，雖然相對沒有太完美，但也不會大失血，如果遇上不適合回答第一種的話的場面，這就是一個很好的回答方法，但要記得修飾話語講出，避免塑造出問題很多的負面形象。
而《兩性情感解答》也提醒，有些面試官比較機靈，覺得問法太直接的話，求職者會高度戒備，因此常常創造一個輕鬆的環境，想透過聊天引導你說出對前公司的真實看法，或者抱怨等等，這也是經驗尚缺的人容易掉入的陷阱，是必須注意的細節。（編輯：張嘉哲）