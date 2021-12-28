外送啥東西賣最好？奶茶沒對手拿冠軍 「第二名」網全愣
近幾年來，外送平台崛起，不少懶人在家用APP點餐就有美味餐點可吃，懶人商機瞬間擴大。而身為最大美食外送平台Foodpanda，日前也公佈了2021年度外送排行前三的食物，分別為奶茶、甜不辣、鍋貼。不過其第二名的甜不辣卻意外引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 10:35:49
根據Foodpanda公布數據，年度餐點多以台灣傳統小吃為主，其中台式小吃、速食以及手搖飲稱霸年度排行榜，而由於今年遭逢疫情三級警戒影響，Foodpanda也發現「健康餐店家」今年訂單量較前一年有翻倍以上成長，推測與今年疫情升溫，部分消費者更注重自身健康，轉而選擇減油、少鹽的飲食習慣有關。
另外，在各縣市分佈部分，有將近半數縣市的熱門餐飲冠軍都是奶茶，其喝掉的奶茶數量，可以蓋超過千座101，另外，第二名的則為甜不辣，成為四縣市的冠軍；其還包含部分縣市的代表性食物也榜上有名，包括嘉義市火雞肉飯及新竹貢丸湯，都是大家到當地必點的的外送好選擇。
不過排行榜公開之後，不少網友紛紛討論「等等...奶茶還能理解，甜不辣是什麼概念啦」、「台北的甜不辣是多好吃....」、「新竹冠軍也是甜不辣＝＝」、「台中跟彰化也都是甜不辣，快笑死，到底是哪一間這麼強」、「去查了發現，去年冠軍是甜不辣欸....大家是都點哪一間啊」、「甜不辣是炸的還是什麼的，怎會賣那麼好，我都沒點過」。（編輯：張嘉哲）