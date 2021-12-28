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男考上電機卻甘願重考！秀出「科系」全場秒懂：永遠值得

▲有網友認識一名青年剛從電機資訊碩士畢業，但沒多久卻決定重考，但當重考科系曝光，卻引起眾人大讚值得。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有網友認識一名青年剛從電機資訊碩士畢業，但沒多久卻決定重考，但當重考科系曝光，卻引起眾人大讚值得。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-28 11:12:37

大學所選擇的科系不僅對個人職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。不過，就有網友分享認識某位男子，明明剛從電機資訊碩士畢業沒多久卻決定重考，但當「科系」曝光，立馬引來眾人驚喊「很值得！」

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示認識一位青年剛從電機資訊碩士畢業沒幾年，但這名男子近期準備重考醫學系，便讓原PO不解詢問「假設他現在26歲，唸完大概33，再擔任住院醫師跟總醫師，能獨當一面都超過40了，大家覺得這樣的投資，值得嗎？」

▲原來，即便原PO的面試跟備審成績都頗高，但因學測成績考不理想，因而排到備取的位置。（示意圖／取自unsplash）
▲網友好奇詢問「重考醫學系值得嗎？」（示意圖／取自unsplash）
問題曝光後，隨即引來不少人點頭直呼，「醫師一出來十萬之後熬過拿專科牌，月收跳到25萬做幾年出去爽爽也有30-50萬，你說值不值」、「30歲前考到都划算」、「在台灣永遠值得」、「考上的話不會太虧吧」、「值得，工程師40歲會發現沒新鮮肝換薪水」。

但也有人搖頭坦言，「不值得，現在工程師CP比較高」、「假設他順利一次就考試，到考專至少要十年不見了，現在越晚加入鳥事一堆」、「能選的話還是工程師，股票分紅可以提早退休」、「現在私碩畢業都進台積電了三年就快兩百，重考個毛哦」、「不值得，醫生人太多，再加上健保，快要步入律師的後塵了」。（編輯：陳雅雲）

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