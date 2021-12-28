7-11買咖啡「多說1句」享隱藏優惠！店員認了：要主動提
便利商店優惠眾多，有時候連店員自己都容易搞混，近日，有民眾兩日都到7-11購買兩杯黑咖啡，發現一樣的品項兩天的結帳價格卻有差異，而貼文引來店員解答，原來一種是會員優惠，一種是第二杯五折的優惠活動，店員也出面認了因活動眾多，常常搞不清楚哪個最優惠，建議民眾結帳時指定要使用會員優惠活動購買。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 13:00:54｜2021-12-28 14:30:40
原PO於《7-11全家 各超商新品資訊共享》分享，自己買了兩杯黑咖啡，一次結帳金額是69元，一次卻是75元，而他更進一步解釋兩次結帳的方式跟過程都一樣，該篇貼文也引來店員解答，原來目前會員有兩杯69元活動，另一種結帳金額則是使用第二杯半價的優惠共為75元。
店員出面表示，雖然原PO兩次結帳都有提供會員，但因優惠眾多仍然會搞混，建議民眾可以直接指定要使用哪一優惠「7-11常常同品項當期有配合不同優惠活動，可以挑優惠的結」、「有時候忘記而已啦！最好自己問比較保險」、「只能說統一同一檔期同品項出了太多優惠，店員有時候記不了這麼多，特殊活動又要按特殊按鍵，或者刷額外條碼才會有活動折價」、「活動太多了，要和店員說你要這種活動的」。
根據7-11的回應，主要是咖啡活動不同，2杯69元是消費或繳費加購，因每波會員優惠加價購或檔期優惠活動內容不同，建議可參考官網、官方社群平台、門市宣傳海報等，關於消費加價購，店員多也會主動提及。（編輯：鍾怡婷）