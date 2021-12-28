LINE貼圖吃到飽免費爽用3個月 靠「這一招」不怕被扣錢
LINE上週冬至大放送，一口氣推出7款免費貼圖，雖然這週相較之下只有3組免費貼圖，不過角色夠可愛，還是值得下載，像是「不友善的奇妙動物」及「好胖家族」等，如果3組不夠，LINE還祭出免費3個月貼圖用到飽，面對即將到來的跨年、農曆拜年圖戰，可得把握時間啟用。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-28 16:11:43
LINE在今年6月中旬首度推出「LINE貼圖超值方案」，簡單來說，就是貼圖訂閱制服務，每個月花最低40元起，可以無限暢用500萬組貼圖「吃到飽」，當時新服務上線之際，只開放民眾免費試用一個月，如果未曾啟用過的用戶有福了，因為即日起限時到下週四（1月6日下午5點前），加碼延長免費爽用3個月。
貼圖吃到飽分為「基本型」及「進階型」，差別在於「進階型」多了7萬組表情貼可用，以及能同時持有1000組貼圖或表情貼，而「基本型」最多同時下載持有5組貼圖，超過就得替換。既然要免費爽用3個月，當然要選最豪華的方案，首次訂購的用戶建議選擇「進階型」月租方案100元，這樣就算忘記取消，下次自動續訂也只是多花100元。在成功啟動試用後，下一秒就能馬上取消，依然可以爽用3個月，也能避免到期前忘記取消、自動扣款續訂。
如何取消試用，可點選LINE主頁右上角齒輪圖示（設定），選擇「貼圖」→「管理訂購方案」，能進一步管理訂閱中的項目，訂閱項目中，點入「LINE貼圖超值方案」，點選「取消免費試用」並選擇「確認」，這樣到期後就不會自動續訂、不會收費扣款，但還是能免費爽用3個月，就算當下沒有取消訂閱，在到期日前兩天取消都來得及，不會產生費用。
若以進階型月租費100元來算，等於現賺300元，省錢事小，過年可以用海量貼圖跟親朋好友圖戰才是大快人心。啟用貼圖吃到飽服務後，只要右上角有標記紫色「P」圖示的貼圖及表情貼都能用好用滿，共有500萬組個人原創貼圖及表情貼可選用，在「自動建議功能」方面，不用事先下載貼圖，只要輸入關鍵字就會跳出適合的情境貼圖清單。
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