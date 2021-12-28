嗜辣者宵夜吃啥最爽？「1餅乾+1泡麵」被推炸：香又涮嘴
辛辣是種複雜的滋味，討厭的人碰一點就不行，喜歡的人卻刺激越愛，甚至往更麻辣的標準挑戰。就有嗜辣的網友詢問，大家是否有麻辣口味零食或泡麵的推薦清單，讓她一解嘴饞，而經過網友熱烈回覆，麻辣味餅乾的王者被頒給多力多滋美式辣起士，泡麵則是三養辣雞麵。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 19:50:49｜2021-12-28 19:51:56
原PO昨（27）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》中發文，詢問各位喜歡辛辣口味的網友，是否有推薦的麻辣版餅乾和麻辣泡麵清單，不是正餐，而是解饞用的小零嘴。
經過網友熱烈的回覆，整理出最受歡迎的一項餅乾和泡麵，分別是多力多滋美式辣起士和韓國火雞泡麵「多力多滋美式辣起士」、「聽說多力多滋美式辣起司很辣」、「美式辣起司超爽，我能一次吃光它」、「這正解，唯一我覺得真多沒在跟你開玩笑的『辣』餅乾」、「三養辣雞、火辣貓，麵條Q度、辣度不錯」、「兩倍辣雞真的沒辦法加完整包辣醬」、「目前吃過最辣的食物是辣雞麵，兩倍辣，吃到喉嚨燒灼。」
其他零嘴類網友則推薦「北海鱈魚香絲麻辣口味」、「上蝦皮訂魔芋爽，辣到爆」、「萬歲牌有出一款川蜀麻辣的堅果，很麻辣很涮嘴」、「泰國辣魷魚片，辣到不行說」；泡麵部分則推薦「素飄香麻辣燙」、「好歡螺、螺獅粉加辣加臭版」、「滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵！辣得很過癮！牛肉也好吃～」、「青陽辣椒炸醬麵真的辣...但很香」。 （編輯：李惠婷）