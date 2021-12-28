辦桌出現哪道台菜最傻眼？「這盤現身」整桌僵住：會氣暈
不管是婚喪喜慶，許多家族都習慣舉辦流水席宴請客人，上桌的菜色就成為焦點之一。一名網友近期參加朋友的婚禮，在辦桌上看到幾道菜讓他相當傻眼，於是詢問眾人流水席中最不喜歡的台菜是什麼，綜留言所述，鳳梨三色豆為厭惡榜第一，鳳梨蝦球則意外成為全場最愛。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 21:22:06
原PO於Dacrd發文，說明近期參加朋友喜宴，在看到廚房端上鳳梨三色豆後大傻眼，同桌人也絲毫不想碰這道菜，只有年紀較大的阿姨擔心浪費而勉強吃下，故趁此機會列舉幾道不受他喜愛的合菜清單，包含鳳梨三色豆、空心菜、筍絲腿庫、冷盤生魚片、鳳梨台式美乃滋蝦球佐彩色巧克力米、假鮑魚片，「大家還有想到有什麼端出來會讓人傻眼的菜色嗎？」
網友列出幾樣讓他們略為頭痛的菜色「絕對是甜的油飯！！上面有那個甜大豆的那個！！」、「假鮑魚我也不喜歡…..真的味道太重了..」、「我看到黑豆比較頭痛，還有櫻花蝦米糕….」。
鳳梨蝦球則意外成為眾人辦桌中最喜歡的菜色「鳳梨蝦球不放巧克力豆豆我超愛欸」、「鳳梨蝦球最愛，每次去吃喜宴都想要有這道」、「好想吃鳳梨蝦球，好久沒吃了，甜甜脆脆的」、「鳳梨蝦球好好吃啊」、「鳳梨蝦球就是最讚的辦桌菜好嗎」。 （編輯：李惠婷）