小確幸！LINE釋出9組隱藏版免費貼圖 福虎、鯊魚爆可愛
LINE小確幸又來了！繼上週冬至大放送，LINE一口氣上架7組免費貼圖供用戶下載，本週雖然只在貼圖小舖活動專區放上3組，不過還有6組「隱藏版」免費貼圖，合計多達9組貼圖可免費下載。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-29 10:05:14
其中網友大推雅詩蘭黛的福虎貼圖，以及LINE購物合作的鯊魚先生貼圖，福虎貼圖的文字相當應景，包括「虎到福到，恭喜發財」、「恭喜發福」、「無敵舒虎呀」、「愛老虎油」、「虎氣啦」等，而鯊魚則是LINE今年貼圖趨勢中最夯的生物，免費鯊魚貼圖多達16張可用，讓網友們忍不住大讚：「這次真的不錯」。
雅詩蘭黛福虎躍進2022限定版貼圖
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LINE購物×鯊魚先生
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房仲腦中語錄
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國泰人壽×智能客服阿發
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LINE購物品牌名店×多糖櫻桃
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LINE VOOM×二毛動動
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寒冬送暖!溫馨的堅果動物
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