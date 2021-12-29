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小確幸！LINE釋出9組隱藏版免費貼圖　福虎、鯊魚爆可愛

▲LINE本週釋出9款免費貼圖，包含福虎、鯊魚先生等可愛角色，相當討喜。（圖／取自LINE）
▲LINE本週釋出9款免費貼圖，包含福虎、鯊魚先生等可愛角色，相當討喜。（圖／取自LINE）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-29 10:05:14

LINE小確幸又來了！繼上週冬至大放送，LINE一口氣上架7組免費貼圖供用戶下載，本週雖然只在貼圖小舖活動專區放上3組，不過還有6組「隱藏版」免費貼圖，合計多達9組貼圖可免費下載。

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其中網友大推雅詩蘭黛的福虎貼圖，以及LINE購物合作的鯊魚先生貼圖，福虎貼圖的文字相當應景，包括「虎到福到，恭喜發財」、「恭喜發福」、「無敵舒虎呀」、「愛老虎油」、「虎氣啦」等，而鯊魚則是LINE今年貼圖趨勢中最夯的生物，免費鯊魚貼圖多達16張可用，讓網友們忍不住大讚：「這次真的不錯」。

雅詩蘭黛福虎躍進2022限定版貼圖
使用效期：90天
下載條件：加官方帳號好友

▲免費貼圖「雅詩蘭黛福虎躍進2022限定版貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「雅詩蘭黛福虎躍進2022限定版貼圖」。（圖／取自LINE）
LINE購物×鯊魚先生
使用效期：90天
下載條件：搖一搖《LINE購物》App

▲免費貼圖「LINE購物×鯊魚先生 免費貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物×鯊魚先生 免費貼圖」。（圖／取自LINE）
房仲腦中語錄
使用效期：90天
下載條件：加官方帳號好友

▲免費貼圖「房仲腦中語錄」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「房仲腦中語錄」。（圖／取自LINE）
國泰人壽×智能客服阿發
使用效期：90天
下載條件：加官方帳號好友

▲免費貼圖「國泰人壽×智能客服阿發」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「國泰人壽×智能客服阿發」。（圖／取自LINE）
LINE購物品牌名店×多糖櫻桃
使用效期：90天
下載條件：加官方帳號好友

▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×多糖櫻桃」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×多糖櫻桃」。（圖／取自LINE）
LINE VOOM×二毛動動
使用效期：90天
下載條件：LINE VOOM上傳手勢舞

▲免費貼圖「LINE VOOM×二毛動動」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE VOOM×二毛動動」。（圖／取自LINE）
生活市集×好胖家族_2022慶新年
使用效期：180天
下載條件：加官方帳號好友

▲免費貼圖「生活市集×好胖家族_2022慶新年」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「生活市集×好胖家族_2022慶新年」。（圖／取自LINE）
LINE TV×不友善的奇妙動物
使用效期：180天
下載條件：更新《LINE TV》App至最新版本

▲免費貼圖「LINE TV × 不友善的奇妙動物」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE TV × 不友善的奇妙動物」。（圖／取自LINE）
寒冬送暖!溫馨的堅果動物
使用效期：180天
下載條件：加官方帳號好友

▲免費貼圖「寒冬送暖!溫馨的堅果動物」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「寒冬送暖!溫馨的堅果動物」。（圖／取自LINE）

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