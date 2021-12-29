哪家鐵板燒CP值最高？老饕推爆「3間」沒對手：服務也讚
許多人喜歡吃平價鐵板燒，只要選一道主菜，就會由主廚現場料理，並且附上兩種配菜，開胃又下飯；不過，就有一名男網友好奇，若撇除平價鐵板燒，還有哪家鐵板燒好吃CP值又高，貼文一出，內行推爆「3家」，直呼「連服務也好」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 10:13:04
該名男網友在PTT以「想帶女友跨年吃鐵板燒 哪家不貴又可裝B？」為題發文，表示即將到來的跨年以及女友生日，他想一起慶祝，也因為女友蠻喜歡鐵板燒這類型的餐廳，但不是那種較為平價的，因此好奇發問「請問有1人不要超過2000元，但看起來又很厲害，CP值又高的鐵板燒餐廳嗎」？
貼文一出，「夏慕尼」、「明水然」和「墨賞」受到最多網友推薦，「不就夏慕尼」、「夏慕尼、明水然、墨賞都不錯，價位符合你想要的，服務又好」、「高價鐵板燒真的要看食材和師傅，要不然真的是吃辛酸的，明水然鐵板燒，在台北慶城街，是我吃過CP值高的鐵板燒」、「墨賞不錯吃上個月吃大餐，鴨胸好吃」、「這個價位看起來只能吃夏慕尼了」、「明水然>夏慕尼>墨賞」、「推明水然鐵板燒，之前看10大鐵板燒評比去過，前幾名CP值高」。
除此之外，也有網友提到，「犇啊，2千還行」、「犇、紅花」、「2000內初魚」、「王品的hot7高貴不貴，食材高檔，價格親民」、「宜蘭饗宴，無菜單鐵板燒，順便玩耍」、「潼鐵板燒+1」、「HANA錵鐵板燒朋友去吃過很推，但價位好像超過」。
也有人歪樓，表示「大埔點到兩千啊，超裝的」、「大埔點到2000，你可以看到整個吧台邊都是你的餐點」、「還拿不定注意的話，可以參考樓上說的大埔吃到2000，哈哈」、「大埔點到兩千是真的神人」、「大埔包場啊」。（編輯：郭佩蓉）