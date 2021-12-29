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女戰神陳玉珍男友狂偷吃！爆「交往9年沒發生關係」原因

▲國民黨立委陳玉珍日前在節目《單身行不行》透露，不曾交往9年的男友「發生關係」，也透露真正原因。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）
▲國民黨立委陳玉珍日前在節目《單身行不行》透露，不曾交往9年的男友「發生關係」，也透露真正原因。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-29 10:52:07｜2021-12-29 11:11:19

嗆辣敢言、被封為立院「女戰神」的48歲的國民黨立委陳玉珍，日前在節目《單身行不行》中自爆曾交往一任男友，時間長達九年，但過程中男方卻不斷劈腿，而男方偷吃的原因竟是因為陳玉珍9年來都不答應發生關係。

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陳玉珍在節目《單身行不行》中透露，她在28歲時，與一任男友交往長達9年的時間，雙方都是金門當地政治世家，不過就在交往3個月時，她發現男友帶前女友回家，雖然她有和男方說破，但後來也沒多追究，因為她覺得發生這種事很丟臉。

▲國民黨立委陳玉珍分享自身感情經驗。（圖／翻攝自《單身行不行》YouTube）
▲國民黨立委陳玉珍分享自身感情經驗。（圖／翻攝自《單身行不行》YouTube）
豈料後來男方的行爲愈來愈誇張，陳玉珍說，當時的男友身邊女伴一個接一個換，可是她卻委曲求全，默默忍受，因為她覺得「這並不是男方單方面的錯」，陳玉珍表示，因為在他們交往9年的時間內，她從未答應與男友發生關係，理由則是她當時有要婚後才能有性行為的觀念。

▲國民黨立委陳玉珍自爆和交往九年的男友「不曾發生關係」。（圖／翻攝自《單身行不行》YouTube）
▲國民黨立委陳玉珍自爆和交往九年的男友「不曾發生關係」。（圖／翻攝自《單身行不行》YouTube）
但陳玉珍如今回想，當年似乎不該這樣，且她也沒感受到對方有愛她，卻一直沒分手，「我現在40幾歲才覺得，對這個男生我事實上也很不公平，我自己可能錯比較多，因為人家沒有要我，是我一直堅持著不放」。（編輯：郭佩蓉）

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