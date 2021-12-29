2021年台灣啥改變「最有感」？全場答案一面倒：滿街都是
2021年即將結束，再過幾天準備進入全新的一年，這一年之中發生許多大大小小的事情，就有網友好奇詢問「今年臺灣有什麼改變是讓你各位最有感的啊？」而掀起眾人討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 11:03:00
原PO於PTT八卦板上發問，表示再過幾天2021年準備結束了，讓他有感而發詢問「今年臺灣有什麼改變是讓你各位最有感的啊？有沒有卦？」
問題曝光後，其中最多人提及「物價上漲」一事，直言「房價物價直接噴飛」、「吃的用的都漲價，超有感」、「什麼都變貴」、「漲價啊！目標住不起吃不起」、「房價井噴啊」、「物價、房價飆漲」。
近期由於受到原物料、貨運費用接連調漲影響，全球各地都得面對物價上漲的問題，而台灣今年消費者物價指數（CPI）年增率超過2％的通膨警戒線，讓民眾對漲價有所感觸。
除此之外，也有人點名「新冠肺炎疫情」，「滿街都是戴口罩，如果沒有新冠肺炎，一輩子都看不到這種景色」、「變成外出都戴口罩吧」。據了解，台灣於今年5月以來爆發疫情，指揮中心宣布全台進入三級警戒，不少民眾生活和店家經濟都受到極大影響，事後政府推出振興補助和五倍券，以此刺激經濟成長。（編輯：陳雅雲）