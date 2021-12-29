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尾牙吃buffet「一堆女同事全喊不去」！內行揪原因：虧爆

▲年底到來，不少公司都會舉辦尾牙慰勞員工辛勞。但有網友指出，公司內一堆女同事不想尾牙舉辦在buffet，讓他好奇究竟為何。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲年底到來，不少公司都會舉辦尾牙慰勞員工辛勞。但有網友指出，公司內一堆女同事不想尾牙舉辦在buffet，讓他好奇究竟為何。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-29 11:22:14

2021即將結束，每到年底就有不少公司舉辦尾牙，以此慰勞員工一年來的辛苦與付出。不過，就有一名網友透露，自家公司辦尾牙，讓同事自選「漢來海港buffet」和「西堤牛排」兩處地點，沒想到女同事全都不選擇Buffet，讓他納悶求助「大家會選哪個啊？」而引起討論。

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原PO於PTT八卦板上指出，最近公司準備舉辦尾牙，舉辦地點有吃到飽餐廳「漢來海港」和「西堤牛排」兩種選項，但若要選擇buffet必須多繳交300元。他透露，一堆女同事聽到要交300元就選擇不參加了，「但我認為多300吃漢來很划算，大家會選哪個啊？」

▲網友詢問去吃buffet吃到飽應該要吃什麼才內行。（圖／取自 Pixabay ）
▲網友指出，女同事都不願意尾牙辦在buffet。（示意圖／翻攝pixabay ）
貼文一出，瞬間引起眾人點出原因，直言「buffet要愛吃海鮮去的才划算」、「女生不去很正常，因為大多都是帶殼，要剝得整手都黏答答很狼狽」、「我很不會吃螃蟹，去吃buffet超虧的」。

但也有人提出不同意見，認為「建議選buffet，可以走來走去」、「漢來吧？西提感覺要一直跟同事說話= =」、「吃西堤你就一直坐在那邊聽老闆訓話」、「不想社交就漢來，反之則西堤」。（編輯：陳雅雲）

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