尾牙吃buffet「一堆女同事全喊不去」！內行揪原因：虧爆
2021即將結束，每到年底就有不少公司舉辦尾牙，以此慰勞員工一年來的辛苦與付出。不過，就有一名網友透露，自家公司辦尾牙，讓同事自選「漢來海港buffet」和「西堤牛排」兩處地點，沒想到女同事全都不選擇Buffet，讓他納悶求助「大家會選哪個啊？」而引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 11:22:14
原PO於PTT八卦板上指出，最近公司準備舉辦尾牙，舉辦地點有吃到飽餐廳「漢來海港」和「西堤牛排」兩種選項，但若要選擇buffet必須多繳交300元。他透露，一堆女同事聽到要交300元就選擇不參加了，「但我認為多300吃漢來很划算，大家會選哪個啊？」
貼文一出，瞬間引起眾人點出原因，直言「buffet要愛吃海鮮去的才划算」、「女生不去很正常，因為大多都是帶殼，要剝得整手都黏答答很狼狽」、「我很不會吃螃蟹，去吃buffet超虧的」。
但也有人提出不同意見，認為「建議選buffet，可以走來走去」、「漢來吧？西提感覺要一直跟同事說話= =」、「吃西堤你就一直坐在那邊聽老闆訓話」、「不想社交就漢來，反之則西堤」。（編輯：陳雅雲）