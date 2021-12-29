股票帳戶「突多4億」！男糾結：我的嗎 結局竟掉入地獄
近年來隨著科技進步，不少人只要打開手機APP，就能即時查看個人銀行、股票帳戶的相關資料。不過，近日大陸有名男子，自身的帳戶資產突然高達1億人民幣（約新台幣4.4億元），讓他十分震驚，但過了一小時，讓他瞬間從天堂掉入地獄之中。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 11:46:49
據陸媒《央視財經》報導，中國大陸貴州省有一名龍姓男子，於25日將「長江e號」股票手機APP打開後，意外發現自己的總資產竟高達1億人民幣（約新台幣4.4億元），龍男指出當下十分震驚，表示平時雖然會投資股票，但突然多出這麼多錢讓他內心十分糾結，「我很肯定這些錢不是自己的。」
龍男透露，原本戶頭僅有6000多人民幣（約新台幣2.6萬元），但過了一小時，在他還沒搞清楚狀況時，其帳戶突然顯示網路異常，緊接著帳戶內的資產全部消失，多出的1億人民幣和他自身的存款一夕之間全沒了，讓他瞬間從天堂掉入地獄。
龍男發現後，嚇得趕緊致電給客服回報狀況。對此，客服則解釋，本次事件是因系統周末技術性調整，一週後龍男的帳戶也恢復正常了。相關新聞曝光後，立馬引起大陸網友們驚呼，「史上時間最短的億萬富翁」、「至少曾經當過億萬富翁」。（編輯：陳雅雲）