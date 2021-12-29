跨年優惠懶人包來了！百貨福袋藏2萬　手搖、咖啡買1送1

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元旦當日舉辦「星願大聲說」活動，有機會獲得星巴克精選咖啡+棉花糖巧克力餅乾乙份+幸運餅乾乙份，甚至長榮航空東北亞來回機票乙張。即日起至2022/1/2全館指定消費滿3000元送300元，使用電子支付想多重購物優惠。線上購同步推出滿3,000元現抵300元活動，享全站不限金額消費免運費。
遠東SOGO也透露，現在館內已有多款日系品牌福袋開賣中，全館消費皆可使用振興五倍紙券，享單筆滿1000元送250元電子抵用券。
新光三越南西店獨家祭出期間限定，持新光三越APP（限已綁定貴賓卡／貴賓卡銀卡），當日當店使用SKM PAY消費滿額贈家電的優惠。12/30～12/31消費滿2萬元贈「聲寶9公升電烤箱」1台，限量60台；銀卡會員累計滿4萬元贈「lkiiki 2in1 方型煮藝鍋」1台，限量20台。2022/1/1～1/2消費滿1萬8千元贈「飛利浦美式滴漏咖啡機」1台，限量100台；銀卡會員累計滿4萬元贈「松井防潮除濕機」1台，限量20台。
微風百貨即日起推出會員限定年末狂歡購至2022/1/12，竟然首度推出可「跨館累計消費」，最高可享15.3%回饋，每會員最高回饋達3萬1千元。
Global Mall環球購物中心即日起至2022/1/2，推出「天天抽2022點」活動，會員消費滿300元即可參加抽獎，每店每天抽1名；2022/1/1至1/12加入iMall新會員送300點點數。即日起至2022/1/5，刷聯名卡當日單筆消費滿2,022元送200電子商品禮券；同期間iMall會員在新北中和、桃園A8、桃園A19及屏東市等指定專門店，當日單筆消費滿3千元，就送100元電子商品禮券。
不擔心咖啡漲價蠢蠢欲動，西雅圖咖啡連續三天祭出「飲品第二杯半價」優惠，2022/1/1至1/3全系列飲品享第二杯半價。（優惠限定同品項／大小；不含瓶裝水。不得與其他優惠合併使用。石碇服務區、關西服務區、清水休息站等休息站門市不參與此活動）
星巴克元旦推出第二杯半價活動，只要在2022/1/1購買大杯（含）以上的飲品，即可獲得全品項大杯（含）以上的飲料半價優惠券，兌換期限從2022/1/2～1/4。
大苑子跨年限時開賣莓好系列飲品驚喜組合，2021/12/31 22:00～2022/1/1 10:00，於大苑子APP Juicy Store購買莓好時光(L)2杯179元、或莓好花漾(L)2杯145元任一組，並於2022/1/1至1/2期間兌換完畢，即可再獲莓好時光(M)買1送1優惠券！（各限量500組）。即日起買6瓶六顆柳丁汁送台產滋味保冷袋。
春陽茶事即日起至2022/1/2，在官方LINE帳號能抽獎領取折扣券，最低可享檸檬蜜烏龍、桂花蜜烏龍、原茶系列等飲品買1送1，全品項兩杯79折、全品項兩杯89折、免費加料、全品項大杯折10元等優惠。（每日可抽獎3次。優惠恕不提供外送和來電自取服務，請至門市兌換使用。本活動不與其他優惠合併使用）
康青龍於APP「好康優惠」先領券，2021/12/30至2022/1/2買大杯雙芋奶茶免費再喝碧玉茉莉綠茶1杯 ，每人、每天可領1張，最高獨享買4送4優惠。
TEA TOP元旦推出全新哇沙咪QQ挑戰腦洞極限，以哇沙咪結合奶茶搭配茶凍與珍珠，喝飲料彷彿在吃生魚片的特殊口感，2022/1/1～1/15於限定門市推出並享有買1送1優惠，等大家來挑戰。2022/1/1～2022/2/5消費滿168元就送紅包組，2022/1/1～2022/2/15消費滿100元就送爽爽貓刮刮卡，2022/1/3～2022/1/10消費即可以380元優惠價，預購超萌的爽爽貓聯名「新春好禮禮盒」，內有梨山袋茶禮、超Ｑ撲克牌、閃亮提袋及套餐限定春福小春聯。