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跨年優惠懶人包來了！百貨福袋藏2萬　手搖、咖啡買1送1

▲從跨年一直幸運到2022！元旦百貨福袋藏2萬元，手搖飲、咖啡買1送1優惠懶人包。（圖／統一時代百貨提供）
▲從跨年一直幸運到2022！元旦百貨福袋藏2萬元，手搖飲、咖啡買1送1優惠懶人包。（圖／統一時代百貨提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-29 16:36:24

跨年準備好嗨翻天了嗎？一直到今年最後一刻也要掌握小確幸！這篇好康懶人包幫大家統整好小資族最關心的省錢放大術，統一時代百貨領先各家推出元旦福袋，竟然大方藏有價值2萬元的好物。還有手搖飲、咖啡品牌祭出買1送1優惠，陪大家快樂迎接新年。

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▲2,022元元旦福袋，最高能獲得價值2萬多元的上衣及洋裝。（圖／統一時代百貨提供）
▲2,022元元旦福袋，最高能獲得價值2萬多元的上衣及洋裝。（圖／統一時代百貨提供）
源自日本百貨新年必搶元旦福袋的傳統，統一時代百貨台北店集結館內日系品牌，元旦當日限定發售破百組限量福袋，特價2022元的福袋最高享有1折優惠，據悉TOKYO PLAZA最大手筆，竟然裝入價值2萬多元的上衣及洋裝，LIP SERVICE也不遑多讓，放入價值1萬5千元的大衣及洋裝，另外還有小資女孩喜愛的as know as福袋3折起、POU DOU DOU福袋4折起，超划算的驚喜，快鎖定喜愛的品牌下手吧。

元旦當日舉辦「星願大聲說」活動，有機會獲得星巴克精選咖啡+棉花糖巧克力餅乾乙份+幸運餅乾乙份，甚至長榮航空東北亞來回機票乙張。即日起至2022/1/2全館指定消費滿3000元送300元，使用電子支付想多重購物優惠。線上購同步推出滿3,000元現抵300元活動，享全站不限金額消費免運費。

遠東SOGO也透露，現在館內已有多款日系品牌福袋開賣中，全館消費皆可使用振興五倍紙券，享單筆滿1000元送250元電子抵用券。

新光三越南西店獨家祭出期間限定，持新光三越APP（限已綁定貴賓卡／貴賓卡銀卡），當日當店使用SKM PAY消費滿額贈家電的優惠。12/30～12/31消費滿2萬元贈「聲寶9公升電烤箱」1台，限量60台；銀卡會員累計滿4萬元贈「lkiiki 2in1 方型煮藝鍋」1台，限量20台。2022/1/1～1/2消費滿1萬8千元贈「飛利浦美式滴漏咖啡機」1台，限量100台；銀卡會員累計滿4萬元贈「松井防潮除濕機」1台，限量20台。

微風百貨即日起推出會員限定年末狂歡購至2022/1/12，竟然首度推出可「跨館累計消費」，最高可享15.3%回饋，每會員最高回饋達3萬1千元。

Global Mall環球購物中心即日起至2022/1/2，推出「天天抽2022點」活動，會員消費滿300元即可參加抽獎，每店每天抽1名；2022/1/1至1/12加入iMall新會員送300點點數。即日起至2022/1/5，刷聯名卡當日單筆消費滿2,022元送200電子商品禮券；同期間iMall會員在新北中和、桃園A8、桃園A19及屏東市等指定專門店，當日單筆消費滿3千元，就送100元電子商品禮券。

▲跨年好嗨！西雅圖咖啡連續三天祭出「飲品第二杯半價」優惠。（圖／西雅圖咖啡提供）
▲跨年好嗨！西雅圖咖啡連續三天祭出「飲品第二杯半價」優惠。（圖／西雅圖咖啡提供）
不擔心咖啡漲價蠢蠢欲動西雅圖咖啡連續三天祭出「飲品第二杯半價」優惠，2022/1/1至1/3全系列飲品享第二杯半價。（優惠限定同品項／大小；不含瓶裝水。不得與其他優惠合併使用。石碇服務區、關西服務區、清水休息站等休息站門市不參與此活動）

星巴克元旦推出第二杯半價活動，只要在2022/1/1購買大杯（含）以上的飲品，即可獲得全品項大杯（含）以上的飲料半價優惠券，兌換期限從2022/1/2～1/4。

▲大苑子跨年驚喜限時開賣莓好系列飲品。（圖／大苑子提供）
▲大苑子跨年驚喜限時開賣莓好系列飲品。（圖／大苑子提供）
▲新鮮許慶良草莓大盛直接開吃。（圖／大苑子提供）
▲全新許慶良草莓大盛，逢甲福星、台中學士店 盒/99元；市府夢想店 盒/109元，限量販售中。另有6瓶六顆柳丁汁360元，售完為止。（圖／大苑子提供）
大苑子跨年限時開賣莓好系列飲品驚喜組合，2021/12/31 22:00～2022/1/1 10:00，於大苑子APP Juicy Store購買莓好時光(L)2杯179元、或莓好花漾(L)2杯145元任一組，並於2022/1/1至1/2期間兌換完畢，即可再獲莓好時光(M)買1送1優惠券！（各限量500組）。即日起買6瓶六顆柳丁汁送台產滋味保冷袋。

春陽茶事即日起至2022/1/2，在官方LINE帳號能抽獎領取折扣券，最低可享檸檬蜜烏龍、桂花蜜烏龍、原茶系列等飲品買1送1，全品項兩杯79折、全品項兩杯89折、免費加料、全品項大杯折10元等優惠。（每日可抽獎3次。優惠恕不提供外送和來電自取服務，請至門市兌換使用。本活動不與其他優惠合併使用）

康青龍於APP「好康優惠」先領券，2021/12/30至2022/1/2買大杯雙芋奶茶免費再喝碧玉茉莉綠茶1杯 ，每人、每天可領1張，最高獨享買4送4優惠。

▲新品哇沙咪QQ，創意奇妙滋味。（圖／TEA TOP提供）
▲新品哇沙咪QQ，創意奇妙滋味。（圖／TEA TOP提供）
TEA TOP元旦推出全新哇沙咪QQ挑戰腦洞極限，以哇沙咪結合奶茶搭配茶凍與珍珠，喝飲料彷彿在吃生魚片的特殊口感，2022/1/1～1/15於限定門市推出並享有買1送1優惠，等大家來挑戰。2022/1/1～2022/2/5消費滿168元就送紅包組，2022/1/1～2022/2/15消費滿100元就送爽爽貓刮刮卡，2022/1/3～2022/1/10消費即可以380元優惠價，預購超萌的爽爽貓聯名「新春好禮禮盒」，內有梨山袋茶禮、超Ｑ撲克牌、閃亮提袋及套餐限定春福小春聯。

▲爽爽貓刮刮卡及新春好禮禮盒，藏有眾多好禮。（圖／TEA TOP提供）
▲爽爽貓刮刮卡及新春好禮禮盒，藏有眾多好禮。（圖／TEA TOP提供）

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