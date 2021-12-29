女掏50元化緣！出家人退回「給我紅色的」 網愣：低消嗎
在街頭有時能看見拿著缽「化緣」的和尚、尼姑，不少人也會慷慨解囊；不過，就有一名女網友發文，表示她日前遇到一名僧侶化緣，她給了50元，豈料卻被對方退回，對方還稱「要紅色的」，原來是要她給100元，讓她超級傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 13:48:02
該名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示日前從銀行辦事出來，遇到僧侶跟她化緣，而她也給了對方50元，怎知這時對方竟說「我要紅色的」，原PO愣了一下「蛤，什麼意思」。
僧侶則回「給我紅色的，你會發財」，但這也讓原PO超傻眼，因為對方直指要她錢包裡的100元，「我就說不好意思」，原PO婉拒以後，對方竟然就直接把50元還給她，讓她簡直驚呆「幫QQ，宣告失敗？後來還看到有老人追著他要給他錢，大家也有遇過嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「這是假和尚」、「原來有低消」、「要跟他說我的錢包也欠缺功德，要不你捐點功德給我」、「低消100」、「現在十之八九都假的==」、「給他一塊錢，一元復始萬象更新」、「現在和尚尼姑都很有錢的，以前在百貨上班，來逛街的出家人後面都會帶著金主，指到什麼買什麼，眼睛眨都不眨的」、「其實…他的賓士停在下一個街口」、「原來化緣還有低消」。（編輯：郭佩蓉）