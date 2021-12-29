「食農教育法」草案初審過關 陳吉仲估預算編列10億
食農教育成趨勢，今（29）日立院經濟委員會通過「食農教育法」草案審查，農委會主委陳吉仲表示，未來可具體要求政府、學校等相關單位須採用在地食材，每年預估編列10億預算，持續推行相關計畫。
記者許若茵／台北報導
2021-12-29 14:52:49
陳吉仲指出，許多農業根本問題，可以隨著食農教育法通過，具體執行而解決，例如許多消費者不知道購買的農產品為國內或是國外，但食農教育法就可以鼓勵消費者，採購台灣的農產品，也可以要求政府、學校等單位採用在地食材，更重要的是確保國人糧食安全、充足且價格合理，具體透過法案執行糧食安全定義與規範。
陳吉仲提到，當母法通過後，就可以編列相關預算，預計一年會編列10億元，讓食農教育團體推行相關工作，食農教育審議委員會也已籌組完成，並已進行多次會議，會將會議中的討論方針列為工作清單執行，未來不論是誰任職農委會主委也都會持續編列預算。
陳吉仲說明，現在食品分為散裝與包裝，包裝食品依法標示產地來源國，未來農委會也會陸續要求散裝標示需標示產地來源國，讓消費者能辨識產品來源。
陳吉仲也分享，光是推行學校午餐採用在地食材，推了五年覆蓋率也才達九成三，政策不是發送公文就會執行，還要聯絡食材供應等面向，重點在於執行，因此待食農教育法三讀通過後，農委會會邀集相關業者討論如何具體執行。
未來若是政府、學校都採用在地食材，需求量增加，陳吉仲也期盼能帶動供給，目前產銷履歷耕種面積達6萬公頃，有機耕種為1萬6000公頃，溯源則有7至8萬公頃，未來還有望增加。