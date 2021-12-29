COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「食農教育法」草案初審過關　陳吉仲估預算編列10億

▲農委會主委陳吉仲表示，待食農教育法實施，未來可具體要求政府、學校等相關單位須採用在地食材。（圖／記者許若茵攝，2021.12.29）
▲農委會主委陳吉仲表示，待食農教育法實施，未來可具體要求政府、學校等相關單位須採用在地食材。（圖／記者許若茵攝，2021.12.29）

記者許若茵／台北報導

2021-12-29 14:52:49

食農教育成趨勢，今（29）日立院經濟委員會通過「食農教育法」草案審查，農委會主委陳吉仲表示，未來可具體要求政府、學校等相關單位須採用在地食材，每年預估編列10億預算，持續推行相關計畫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳吉仲指出，許多農業根本問題，可以隨著食農教育法通過，具體執行而解決，例如許多消費者不知道購買的農產品為國內或是國外，但食農教育法就可以鼓勵消費者，採購台灣的農產品，也可以要求政府、學校等單位採用在地食材，更重要的是確保國人糧食安全、充足且價格合理，具體透過法案執行糧食安全定義與規範。

陳吉仲提到，當母法通過後，就可以編列相關預算，預計一年會編列10億元，讓食農教育團體推行相關工作，食農教育審議委員會也已籌組完成，並已進行多次會議，會將會議中的討論方針列為工作清單執行，未來不論是誰任職農委會主委也都會持續編列預算。

陳吉仲說明，現在食品分為散裝與包裝，包裝食品依法標示產地來源國，未來農委會也會陸續要求散裝標示需標示產地來源國，讓消費者能辨識產品來源。

陳吉仲也分享，光是推行學校午餐採用在地食材，推了五年覆蓋率也才達九成三，政策不是發送公文就會執行，還要聯絡食材供應等面向，重點在於執行，因此待食農教育法三讀通過後，農委會會邀集相關業者討論如何具體執行。

未來若是政府、學校都採用在地食材，需求量增加，陳吉仲也期盼能帶動供給，目前產銷履歷耕種面積達6萬公頃，有機耕種為1萬6000公頃，溯源則有7至8萬公頃，未來還有望增加。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀