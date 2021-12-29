疑狗媽追車惹怨！4幼犬遭無情扔大排 人員痛心撈出2遺體
高雄竟發生2隻幼犬遭扔下排水溝失溫淹死慘劇！台灣動物緊急救援小組昨天接獲通報，在高雄美濃平五街一處草叢，有一隻狗媽媽生下4隻幼犬，在荒野挨餓受凍，但疑似因狗媽媽常追車惹怨，遭狠心民眾將牠所生的4隻幼犬扔下大排水溝；救援小組趕赴現場營救，無奈其中2隻幼犬已失溫淹死，現場尋獲另2隻倖存幼犬，緊急帶回動物醫院安置，暫無生命危險。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 15:28:02
台灣動物緊急救援小組志工在現場花好一番功夫，用長竹竿和樹枝，才從大排水溝中，撈出兩幼犬的屍體，將牠們帶回火化；救援志工痛心難過，自責晚到一步，也斥行凶者太冷血，「會有報應」。
台灣動物緊急救援小組昨天接獲通報，在高雄美濃平五街靠近墳墓區的荒野中，有一隻狗媽媽帶著4隻幼犬，挨餓受凍；據附近住戶表示，狗媽媽疑似因常追車惹怨，氣憤民眾揚言「要把狗處理掉」，沒想到竟狠心把4隻幼犬全部扔下大排水溝中任其自生自滅。
台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成獲報後率志工趕抵現場，無奈晚了一步，有2隻幼犬因失溫已淹死在大排中，另2隻幼犬則倖存獲救，經緊急保暖後帶回動物醫院安置。救援志工也在現場花費好一番功夫，用長竹竿和樹枝，終將2隻幼犬的屍體撈出大排，一併帶回火化。
台灣動物緊急救援小組獸醫師趙士雄說，目前美濃山區天氣寒冷，入夜後氣溫更低，小狗遭丟入水溝後，短時間內就會失溫昏迷，最後必定被淹死；另2隻倖存幼犬目前身體狀況大致良好，已用電毯保暖並補充水份及營養，暫無生命危險。
台灣動物緊急救援小組表示，故意將狗扔入大排致其死亡，已違反《動物保護法》，可處罰行為人2年以下有期徒刑，併科20萬以上200萬元以下罰金；呼籲民眾對流浪動物多一些包容，以免觸法。（編輯：李惠婷）