面相也會犯太歲！「13種人」要注意　特定部位長痘是警訊

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面相犯太歲：地閣
在地閣〈即下巴〉出現痣、疤、痘時，要特別留意田宅家產的變動，及與晚輩相處不融洽的情境。
民國51年次屬虎
面相犯太歲：承漿
在承漿〈即嘴唇下方凹陷處〉出現痣、疤、痘時，要特別留意飲食健康，養生為要！
民國52年次屬兔
面相犯太歲：水星
在水星〈即唇口〉出現痣、疤、痘時，要特別留意說話藝術及與人談判技巧，以免禍從口出。
民國61年次屬鼠
面相犯太歲：人中
在人中〈即連接鼻口的凹陷處〉出現痣、疤、痘時，要特別留意需理智行事，以防騙財騙色。
民國63年次屬虎
面相犯太歲：準頭
在準頭〈即鼻尖〉出現痣、疤、痘時，要特別留意賺錢或理財能力受到影響，財運狀況較差。
民國67年次屬馬
面相犯太歲：壽上
在壽上〈即鼻尖上方〉出現痣、疤、痘時，要特別留意切莫冒險投機，以免財務虧損或糾紛。
民國68年次屬羊
面相犯太歲：年上
在年上〈即鼻尖上方較靠近山根〉出現痣、疤、痘時，要特別留意家人或伴侶的身體健康狀況。
民國71年次屬狗
面相犯太歲：山根
在山根〈即鼻梁起點〉出現痣、疤、痘時，要特別留意財運不理想，應轉攻為守。
民國84年次屬豬
面相犯太歲：印堂
在印堂〈即兩眉中間處〉出現痣、疤、痘時，要特別留意容易有心想事不成的狀況。
民國87年次屬虎
面相犯太歲：中正
在中正〈即兩眉中間之上〉出現痣、疤、痘時，要特別留意工作上易遇小人阻礙，少見貴人提攜。
民國90年次屬蛇
面相犯太歲：司空
在司空〈即接近額頭中央處〉出現痣、疤、痘時，要特別留意沒有長輩緣、上司緣，少有晉升或受到賞識的機會。
民國93年次屬猴
面相犯太歲：天庭
在天庭〈即額頭上方〉出現痣、疤、痘時，要特別留意常犯小人、易受傷、多是非。
民國96年次屬豬
面相犯太歲：天中
在天中〈即額頭上方〉出現痣、疤、痘時，要特別留意課業學習容易分心，功名運受到阻礙。
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