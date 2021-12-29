全家福袋開箱！眾人見「這實用好物」羨煞：已經回本了
年關接近，各大百貨公司及超商陸續推出福袋，全家便利商店於今（29）日推出「2022祥虎福袋」，每袋售價200元、限量90萬個，將會有幸運得主抽到2輛價值分別是370萬及308萬元的保時捷名車。就有位民眾購買一袋試試手氣，雖無抽到豪車，內容物卻已讓眾網友稱羨，更讚到「超賺！已回本」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 17:12:51
原PO於臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》中發文，說明自己初次購買全家福袋，選購了箱號E的品項，開箱後內容物包含樂事薯片、多力多滋迷你脆、新貴派等零食餅乾，而令她最驚奇的是抽到了一個美樂蒂的提袋收納包。
眾網友見到美樂蒂提袋都非常羨慕「這個包包當初還要加購呢，賺到了」、「這個提袋超可愛，我是用買的，好像199的樣子」、「光包包就很讚」、「賺到了！有回本」，也有人詢問是否每一包都有，可惜裡面內容是隨機出貨，並不是每袋都能拿到提袋。
其他已購入全家福袋的網友，也大方分享自己的戰利品「袋子好棒！我抽到天竺鼠車車的迴力車」、「我抽中小飛象零錢包，其他內容和版主一樣」、「我的是編號D，抽中藍色版美樂蒂袋子」、「選重的結果是⋯不鏽鋼保溫瓶」。 （編輯：李惠婷）