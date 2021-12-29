好市乘雙券加碼1萬份　2百可抽2千1月11日開始登記

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鄭文燦表示，受疫情影響，許多行業受到重創，其中又以市集攤商影響更鉅，為振興市集及在地產業，桃園振興活動發行2次桃園好市券，總發行數10萬5000份，每份200元，以桃園好市券2.0而言，票券共8萬份總價值為1600萬元，最終取券率為83.49%，取券回收率為92.67%，並創新與便利商店ibon合作取代原有數量有限的兌換站，展現其便利性。經統計，桃園好市券共計11萬4616張使用在公有市集，尤其在中壢夜市、桃園夜市、興仁夜市、新永和市場、興國市場等地使用率最高；其它如漁港4531張、休閒農場1552張、觀光工廠3091張，也有效帶動消費行為。
鄭文燦指出，考量桃園好市券大受好評，市府搭配實體振興五倍券，再推出「桃園好市乘雙券」23.3萬份(含好客券2,000份)，總兌取份數已達17萬4584份，總兌取率75.88%，目前還有近5.6萬份未領取，除了呼籲未兌卷民眾把握在12月31日前取券；同時宣布「好市乘雙加碼抽，10倍幸福，萬人有福」活動，中籤者能以200元振興五倍券兌換好市乘雙券2000元，共計1萬份，原本已登記約120萬人可免登記繼續抽，預計1月11日再開放之前來不及參與的民眾登記，1月18日抽籤，使用期限同樣至111年4月30日，搭配桃園購物節加碼抽青埔、小檜溪好宅，鼓勵民眾消費、刺激買氣。
經發局提醒，桃園好市乘雙券除兌現方式比照五倍券，可至本市76處農漁會兌付，明年1月3日起，桃園市93間郵局也將加入兌付行列，其中17間郵局提供周六營業服務，尚未加入的店家業者可隨時加入好市乘雙券收券行列共搶商機，店家資訊也可登錄活動官網增加曝光機會，活動相關資訊可至「桃園好市乘雙券」活動官網查詢(https://taoyuandoublepon.tycg.gov.tw)。