政大在泰印越度招生！新南向政策成果豐碩

《四方報》報導，隨著新南向政策發展，各校都在積極推動新南向政策。2019年末，政大正式成立海外辦公室，兩年內已設立泰國、印尼兩大據點，並在新冠肺炎疫情肆虐、各國邊境管制之下，仍致力於推展越南及印度二國招生，透過建置社群媒體與客製化招生諮詢，積極宣傳政大學術特色與豐富教研能量。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-29 17:28:46
政大海外辦公室自2019年12月於泰國曼谷設立第一個據點，嗣後又設立印尼辦事處，連結台灣與泰國及印尼當地產、官、學界的能量與資源，以積極推動政大海外招生與宣傳為目標。當全球新冠肺炎疫情緊張時，泰國及印尼辦事處隨即發揮駐地功能，除代表本校參與當地教育展，成功觸及人數達數百人，另外建置泰語及印尼語之官網及社群媒體，透過直播、貼文，以及即時互動功能，為每一位潛在學生提供最直接的服務，並藉由政大校友分享在校求學經驗、校園生活與報考建議等，深化網路資訊之豐富性。此外，泰國辦事處亦積極參與泰國當地校友活動，如歡慶本校94週年校慶餐敘及國慶慶典，並與海外辦公室、秘書處共同拍攝校長致泰國校友校慶影片等等，強化校友與本校的互動交流。在二位駐地人員的努力下，使政大110學年度泰、印二國國際生招生成果斐然。以泰國學生為例，報名人數較108學年度增加3倍；印尼學生報名人數則上升2倍，顯見泰國及印尼辦事處發揮駐地成效。
109學年度越南學生已居臺灣第一大境外生來源國；而印度人口眾多，來台求學人數也明顯成長，故政大海外辦公室即以越南及印度，做為今(2021)年下半年度招生拓展之重點國家，積極開拓生源。
目前海外辦公室已成立越南及印度兩處籌備處，並於今年7月聘任政大創國學院二年級學生杜杏兒（Do Hanh Nhi）小姐、亞太研究英語博士學位學程學生秦烏瑪（Uma Chinnannan）小姐，協助越南語與印度區域之官網建置及社群媒體經營，並配合111學年度第一階段國際生招生，即時提供一對一之諮詢。
藉由泰國、印尼、越南及印度籍之校友及同學加入工作團隊，使得具有不同專業及文化背景的夥伴，在相互支援與經驗分享下，配合海外辦公室年度策略規劃目標與招生宣傳重點，分進合擊，為政大開啟嶄新招生風格，吸引國際優秀人才攻讀政大的強勢學科。