家豪注意了！2022姓名中「這幾字」犯太歲　專家曝化解法

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寅字根
姓名中藏有虎形、寅形或山形字，如演、彪、盧、虔、琥、良、岳、崇、峰、峻、峒、岱、崢、處、嶽、岩、嵐、岡……等。
申字根
姓名中藏有申形、示形或袁形字，如申、袁、侯、蔡、暢、伸、坤、遠、祖、示、宗、福、禎、禮、祺、祁、祈、社、寰、還……等。
巳字根
姓名中藏有巳形、乙形、弓形、虫形或辶形字，如選、虹、進、建、凡、造、迪、延、廷、達、遠、運、邁、適、逢、通、道、逸、巡、連、迅、起、弘、引、強、蜂、蜀、蝶、蜜、蟬、之、川、蜞……等。
亥字根
姓名中藏有亥形或豕形字，如該、家、豪、豫、毅、象、眾、聚、孩、核、刻、緣、閡……等。
湯鎮瑋老師曝化解方法
犯太歲名字位在第一字，代表父母、事業、名譽、氣質。
工作上與上司長官的溝通較差，本身也不大服從，合作度不佳，時常勞而無功。此外，家庭不安寧，對長輩的管教較無法接受；要時常留意父母長輩的健康與情緒，要孝更要「順」！
犯太歲名字位在第二字，代表性格、自我意識、才華、主要的運勢。
容易憂鬱、煩躁、精神不佳、意氣用事，好高騖遠，想法天馬行空，但缺少行動力，常有時不我予、懷才不遇之感。雖運不逢時，但不妨趁此沉潛提升自我實力。
犯太歲名字位在第三字，代表子女、感情、田宅。
代表子女的反抗心很強，有違背父母心意的作為，要特別小心孩子的教育問題。感情及田宅財運方面波折多，暗藏危機，若平時不處理，累積到一定時日，必會一發不可收拾。（編輯：鍾怡婷）
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