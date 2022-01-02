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家豪注意了！2022姓名中「這幾字」犯太歲　專家曝化解法

▲命理師曝2022年名字中4字根犯太歲。（示意圖／取自unsplash）
▲命理師曝2022年名字中4字根犯太歲。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-02 07:00:00

2022年開始了，壬寅虎年犯太歲的生肖有虎兒、蛇兒、猴兒、豬兒。除此之外，命理專家湯鎮瑋老師也在新書《2022福虎生風開運農民曆》中指出，名中若有「這4字根」的民眾，不管姓名中哪一字犯太歲，在這一年都要小心謹慎、遵紀守法，多行善事、多言讚美，低調謙卑，即能遠離口舌是非。

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▲犯太歲的民眾，可以趁著年初到廟中走走拜拜。（示意圖／shutterstock）
▲犯太歲的民眾，可以趁著年初到廟中走走拜拜。（示意圖／shutterstock）
湯鎮瑋老師表示沖犯太歲常被認為是不吉利的事情，但實際上，犯太歲雖然不一定造成不好的影響，但也不能隨便掉以輕心，建議趁著年初時至廟宇安座太歲、參加新年祈福法會，以及樂善好施、喜於助人皆可化解犯太歲所帶來的災厄。

寅字根 

姓名中藏有虎形、寅形或山形字，如演、彪、盧、虔、琥、良、岳、崇、峰、峻、峒、岱、崢、處、嶽、岩、嵐、岡……等。

申字根

姓名中藏有申形、示形或袁形字，如申、袁、侯、蔡、暢、伸、坤、遠、祖、示、宗、福、禎、禮、祺、祁、祈、社、寰、還……等。

巳字根

姓名中藏有巳形、乙形、弓形、虫形或辶形字，如選、虹、進、建、凡、造、迪、延、廷、達、遠、運、邁、適、逢、通、道、逸、巡、連、迅、起、弘、引、強、蜂、蜀、蝶、蜜、蟬、之、川、蜞……等。

亥字根

姓名中藏有亥形或豕形字，如該、家、豪、豫、毅、象、眾、聚、孩、核、刻、緣、閡……等。

▲命理專家湯鎮瑋老師，在《2022福虎生風開運農民曆》中指出全年度整體運勢前三名。（圖／《人類智庫》授權提供）
▲命理專家湯鎮瑋老師親曝化解方法。（圖／《人類智庫》授權提供）
湯鎮瑋老師曝化解方法

犯太歲名字位在第一字，代表父母、事業、名譽、氣質。

工作上與上司長官的溝通較差，本身也不大服從，合作度不佳，時常勞而無功。此外，家庭不安寧，對長輩的管教較無法接受；要時常留意父母長輩的健康與情緒，要孝更要「順」！

犯太歲名字位在第二字，代表性格、自我意識、才華、主要的運勢。

容易憂鬱、煩躁、精神不佳、意氣用事，好高騖遠，想法天馬行空，但缺少行動力，常有時不我予、懷才不遇之感。雖運不逢時，但不妨趁此沉潛提升自我實力。

犯太歲名字位在第三字，代表子女、感情、田宅。

代表子女的反抗心很強，有違背父母心意的作為，要特別小心孩子的教育問題。感情及田宅財運方面波折多，暗藏危機，若平時不處理，累積到一定時日，必會一發不可收拾。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲《人類智庫》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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