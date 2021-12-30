台灣最強零食是？「兩包」被封2021最狂 國際女神也愛吃
台灣不只小吃眾多，零食類的食品也是琳瑯滿目，往往去大賣場或超市，都會大量補貨，而不同口味及種類各自都有愛好者喜歡吃，其中，在眾多零食中，有兩款在今年被網友譽為「最強台灣零食」，其原因在於今年2021年漫威電影強勢回歸，有眼尖影迷就發現，台灣有2款零食出現在電影當中，讓許多人又驚又喜，甚至就連國際巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）也曾透露自己愛吃，引發一波話題。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 08:22:43
其中第一款，就是在《尚氣》中，有網友發現當梁朝偉飾演的「文武」帶小尚氣去尋仇時，餐廳一旁的販賣機出現「真魷味」的台灣零食，另外，還有在國外版預告片當中，一幕文武正盯著監視器畫面時，桌上也擺著一包真魷味，令不少網友感到新奇。
另外第二款，則是在《永恆族》當中，主角群一行人回到星艦多摩號上，突發出一聲巨響，結果原來是聖娜（安潔莉納裘莉飾）踩到一個利樂包餅乾袋，沒想到當吉爾伽美什（馬東石飾）撿起來之後，卻意外發現，那包餅乾正是台灣人從小吃到大的「浪味仙」小天使餅乾，台灣零食二度置入漫威電影當中，讓不少台灣人都笑了出來。
事實上，在過去網友討論台灣零食霸主是誰時，除了老字號可樂果、蚵仔煎以外，真魷味以及浪味仙也時常榜上有名，這次因為加入在漫威電影中現身，不僅引發網友熱議，也讓國際間認識到台灣零食，讓不少人封這兩款餅乾是「今年最狂」的零嘴。而安潔莉納裘莉先前接受媒體訪問時，也提到自己確實有吃那包浪味仙，更稱讚表示「我很愛那些餅乾，老實說亞洲零食是我最愛的食物之一」。（編輯：張嘉哲）