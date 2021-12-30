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怎知男人有沒有去酒店？老司機傳授「3招」　網讚長知識

▲怎知男人有沒有偷上酒店？原PO分享「3個」老司機才知道的招數，讓妳秒知老公有沒有上酒店尋歡，貼文一出，網全讚長知識。（示意圖／民眾提供）
▲怎知男人有沒有偷上酒店？原PO分享「3個」老司機才知道的招數，讓妳秒知老公有沒有上酒店尋歡，貼文一出，網全讚長知識。（示意圖／民眾提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-30 10:53:10

男女之間的感情問題千百種，許多夫妻婚後感情失和，原因小至意見不合吵架，大至因為有「第三者」介入，導致外遇離婚；對此，就有一名女網友分享「3個」老司機才知道的招數，讓妳秒知老公有沒有上酒店尋歡，貼文一出，網友全讚「長知識了」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「如何知道男人有沒有去酒店」為題發文，分享「3招」女人必知的酒店冷知識，第一「樓層」，真正的老司機跟兄弟約酒店，不可能直接說去哪家酒店，「都是說要去『幾樓』」，只要聽到男人跟朋友約幾樓，就可以偷聽一下是哪一間。

第二「人事物」，如果妳的男人是常客，妳還能聽到人家問他「有沒有認識的幹部」，幹部就是接待到店裡的業務那種角色；或是聽到他們在說幾號要「回單」，而回單就是帳單要什麼時候付清的意思。

▲怎知男人有沒有偷上酒店？原PO分享「3個」老司機才知道的招數，讓妳秒知老公有沒有上酒店尋歡，貼文一出，網全讚長知識。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲怎知男人有沒有偷上酒店？原PO分享「3個」老司機才知道的招數，讓妳秒知老公有沒有上酒店尋歡，貼文一出，網全讚長知識。（圖／記者郭凱杰翻攝）
此外，原PO也透露，若男生之間聊天，如果有講到之前有沒有跟小姐睡了，這種事他們會說「她們有沒有出」，意思就是她有沒有接那種服務，通常是講「任務」、「」或「S」，「這種講法或是他們自己有自己的暗號，可以觀察臉部猥褻表情分辨，不然絕對讓妳聽不出個所以然」，她說，再不然就是像她爸爸一樣，「我小時候常聽他叫喚服務生都說『少爺』，我當時還想說爸爸好客氣，少爺聽起來真尊貴，長大才知道少爺是酒店的服務生，所以由此可知我爸有多常去」。

第三「打火機」，如果男人有抽菸的習慣，也可以看看他的打火機是不是什麼「俱樂部」、「會所」或「會館」，拿去上網查一下就知道了，因為男人有些還會喜歡收集這些打火機。

貼文一出，掀起熱議，「你怎麼那麼厲害，你是老司機喔」、「長知識」、「老司機是妳」、「沒去過，但好像學到什麼奇怪的知識了」、「你會不會變成男性公敵啊好好笑，可以出一篇怎麼分辨常去夜店的男生嗎」、「真的謝謝分享」、「感謝大神」。（編輯：郭佩蓉）

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