怎知男人有沒有去酒店？老司機傳授「3招」　網讚長知識

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第二「人事物」，如果妳的男人是常客，妳還能聽到人家問他「有沒有認識的幹部」，幹部就是接待到店裡的業務那種角色；或是聽到他們在說幾號要「回單」，而回單就是帳單要什麼時候付清的意思。
此外，原PO也透露，若男生之間聊天，如果有講到之前有沒有跟小姐睡了，這種事他們會說「她們有沒有出」，意思就是她有沒有接那種服務，通常是講「任務」、「出」或「S」，「這種講法或是他們自己有自己的暗號，可以觀察臉部猥褻表情分辨，不然絕對讓妳聽不出個所以然」，她說，再不然就是像她爸爸一樣，「我小時候常聽他叫喚服務生都說『少爺』，我當時還想說爸爸好客氣，少爺聽起來真尊貴，長大才知道少爺是酒店的服務生，所以由此可知我爸有多常去」。
第三「打火機」，如果男人有抽菸的習慣，也可以看看他的打火機是不是什麼「俱樂部」、「會所」或「會館」，拿去上網查一下就知道了，因為男人有些還會喜歡收集這些打火機。
貼文一出，掀起熱議，「你怎麼那麼厲害，你是老司機喔」、「長知識」、「老司機是妳」、「沒去過，但好像學到什麼奇怪的知識了」、「你會不會變成男性公敵啊好好笑，可以出一篇怎麼分辨常去夜店的男生嗎」、「真的謝謝分享」、「感謝大神」。（編輯：郭佩蓉）