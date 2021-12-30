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跨年「4星座」小心破財！這位天外飛橫禍　恐花大錢消災

▲明（31）日跨年已有許多人安排好慶祝活動，不過既然活動多，開銷就容易變大。（示意圖／取自pixabay）
▲明（31）日跨年已有許多人安排好慶祝活動，不過既然活動多，開銷就容易變大。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-30 11:10:08

跨年將在明（31）日登場，許多人已安排好慶祝活動，迎接新的一年，不過既然活動多，開銷就容易變大，命理專家小孟老師就提醒4個星座，在跨年期間可能會有破財運勢，尤其雙魚座要特別留意行車意外，否則可能會花錢上門診掛病號。

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▲近日專攻命理、星座的搜狐號《星了個星座》專欄就分析指出，未來10天「4星座」運勢下滑，財運會變得超差。（示意圖／取自pixabay）
▲小孟老師提醒4個星座，在跨年期間可能會有破財運勢。（示意圖／取自pixabay）
Top4牡羊座：健康消費高漲，當心買貴退不到差價

愛美愛朋友的牡羊座在跨年來臨時聚會特別多，一下朋友生日一下跨年活動，還有緊接下來的過年家族聚會！時常自帶聚光燈的牡羊座一定要保持白帥帥、水晶晶，所以他們在這時候一定會準備很多聚會秘密武器，類似飲食阻擋代謝錠，解酒之類的保健食品，讓他們撐過無數場的聚會續攤，又能維持亮麗形象，不過小孟老師在這邊提醒牡羊座，不要亂買保健食品，容易買貴又沒吃完，最後沒有效果還吃不完呦～

Top3雙魚座：天外飛來橫禍，花錢消災存錢祭改

雙魚座的朋友在跨年出門在外千萬要注意了！特別留意行車意外，尤其習性固定的你們在跨年不要心血來潮換新鞋新車，容易一個走路不穩拐到腳讓你花錢上門診掛病號喔！所以小孟老師在這邊要特別提醒雙魚座的朋友，跨年的時候就乖乖認真工作下班趕快回家呦～不然當心意外找上你，可是躲也躲不了的喔！建議可以身上可以帶個紫色平安小物擋煞氣喔！

Top2獅子座：跨年購物，衝動消費亂買一通

獅子座的朋友在跨年時會想大採購，刺激性消費的他們總會忍不住蠢蠢欲動呦！因為你們精打細算也不會買太多囤積物品，但是限量期間的消費就會必買無疑！小孟老師在這邊提醒獅子座的朋友在跨年時，雙手不要太癢緊緊抓住自己的荷包，不然容易因為衝動消費後悔不已，還有可能資金調度出問題，還是要量力而為哦～

Top1巨蟹座：家庭支出多，精打細算省荷包

巨蟹座的朋友在跨年財運方面運勢普通，面對連假生活支出變多，特別是在家人身上的開銷會變多，例如家中長輩想要重新佈置家中擺設，你都會想盡辦法來滿足，因為愛家人愛宅在家的巨蟹座也會很願意支出這樣的花費，還有可能家族旅遊又是一筆開銷，在此小孟老師提醒巨蟹座的朋友，錢要花在刀口上，能省則省以免享受成罪受呦！（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信 。
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