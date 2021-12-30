高鐵有APP「為何要去櫃檯」？網抖隱藏服務：一定得排隊

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原PO接著說，但他每次卻看到一堆人要去排櫃檯，還排了三四圈，「而且你說老人不會操作就算了，很多年輕一點的也去排」，讓他不禁納悶「櫃台買票是比較便宜是不是，蛤」？
貼文一出，掀起熱議，「阿就喜歡被人服務咧」、「像我這種邊緣人啊，難得有人和我講話」、「人家高興就好，是在優越嘲諷什麼」、「管很多」。
其中，也有人透露高鐵隱藏服務「挑選位置」、「退、換票」和「優惠票」，並表示若想「換位置」，一定得去櫃檯排隊，「挑位置不行嗎，住海邊？！」、「換票，我之前帶寶寶想坐5號車廂，跟台鐵親子車廂一樣，要排隊去櫃檯換才行」、「退換票不行喔」、「超商取票後想退換票要去櫃台啊」、「優惠票只能跑櫃檯，不知道這點的你是幸運兒」、「要詢問退換票的事情不行嗎」、「敬老票」。
事實上，根據高鐵官網指出，高鐵票能在車站櫃檯、台灣高鐵網站、高鐵APP上購買，其中「敬老票／優惠票」，可至車站售票窗口或高鐵合作之便利商店付款／取票，取票時還得備妥搭乘者之身分證明文件（如：身分證、身心障礙證明）以供核驗。
凡透過車站窗口購/取敬老/愛心票的旅客，自該次購/取票的翌日起至次年年底前，可開放使用自動售票機、T Express 行動購票 App 取票；於前揭時效內在便利商店付款/取票者，亦無需核驗身分證明文件。持敬老票、愛心票乘車時請持有效證件正本備查，如經查驗身分不符或未帶證件者，將補收票價差額，並得加收票價差額50%違約金。（編輯：郭佩蓉）