高薪女友很節儉！男求婚後才知「要還債7年」：該結嗎？

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原po表示，女方家中有3個小孩，每年總共會湊滿100萬給父母，而女友負擔其中的50萬。女友父母則是退休後仍出去工作，平常生活也可以領退休金，因此一年大約可以還60萬，不過女方父母已經60歲出頭，若是要維持該模式7年把債還完恐怕不太可能，因此女友才會把錢全給了父母。
了解狀況後讓原po不禁開始擔心，女友年齡32歲，等到還完債務都已經快要40歲，且以自己的能力來說無法獨自買房，讓他無助的發問「這婚到底該不該結？」
貼文一出，引發網友討論，而多數人更表示若是遇到同樣的狀況，就不會選擇走入婚姻，「逃啊，原生家庭是無底洞，你要跟著賠下去嗎？」、「我不行，這樣我寧可當一輩子的同居人絕不結婚」、「如果是我會分手，我怕她的負債變成我的負債」、「負債無法，婚姻不單只要愛」、「女方提都沒提還蠻扯的耶」。
但也有不少網友提出不同的看法，「沒辦法買房是自己的事，關女朋友什麼事，她有負債又沒叫你幫還？」、「我覺得要先了解負債的原因是什麼欸！如果是無底洞賭博那種就快逃，如果不是可以再溝通看看」、「不要買房。陪他撐過七年，留下的是一個愛你的人，不陪他，你只能慢慢試著找新的人，但是你真的願意因為錢放下？」。（編輯：鍾怡婷）