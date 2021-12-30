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高薪女友很節儉！男求婚後才知「要還債7年」：該結嗎？

▲男網友求婚後才知，女友家中負債累累。（示意圖，圖中人物與當事者無關／擷取自pexels）
▲男網友求婚後才知，女友家中負債累累。（示意圖，圖中人物與當事者無關／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-30 11:40:11

婚姻讓兩個人成為關係緊密的共同體，但若是求婚完才發現，對方家中負債累累需要還款將近7年，還會選擇與他步入婚姻嗎？一對同樣32歲的情侶交往多年，男方求婚完才知高薪女友0存款，幾乎全部都拿來幫家裡還債，且掐指一算，恐怕要到將近40歲才能還完，等同於要負債7年時間，讓男網友無助發問，這婚該結嗎？

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▲網友在臉書社團發文，表示結個婚就幾乎花光了自己的積蓄。（圖／擷取自pexels）
▲原po知道對方家庭狀況後，不禁開始猶豫是否該結婚。（圖／擷取自pexels）
一名男網友在《Dcard》上表示，交往多年的女友雖然高薪卻很節儉，因此自己從來沒有過問對方經濟狀況，直到求婚完後開始規劃未來，對方才坦言家中有高額負債，因幫忙還款多年，因此根本沒有積蓄。

原po表示，女方家中有3個小孩，每年總共會湊滿100萬給父母，而女友負擔其中的50萬。女友父母則是退休後仍出去工作，平常生活也可以領退休金，因此一年大約可以還60萬，不過女方父母已經60歲出頭，若是要維持該模式7年把債還完恐怕不太可能，因此女友才會把錢全給了父母。

了解狀況後讓原po不禁開始擔心，女友年齡32歲，等到還完債務都已經快要40歲，且以自己的能力來說無法獨自買房，讓他無助的發問「這婚到底該不該結？」

貼文一出，引發網友討論，而多數人更表示若是遇到同樣的狀況，就不會選擇走入婚姻，「逃啊，原生家庭是無底洞，你要跟著賠下去嗎？」、「我不行，這樣我寧可當一輩子的同居人絕不結婚」、「如果是我會分手，我怕她的負債變成我的負債」、「負債無法，婚姻不單只要愛」、「女方提都沒提還蠻扯的耶」。

但也有不少網友提出不同的看法，「沒辦法買房是自己的事，關女朋友什麼事，她有負債又沒叫你幫還？」、「我覺得要先了解負債的原因是什麼欸！如果是無底洞賭博那種就快逃，如果不是可以再溝通看看」、「不要買房。陪他撐過七年，留下的是一個愛你的人，不陪他，你只能慢慢試著找新的人，但是你真的願意因為錢放下？」。（編輯：鍾怡婷）

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