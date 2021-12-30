炎亞綸「地質專家」再發聲！低溫導致地震頻發 逗笑全網
今（30）日下午2點47分發生有感地震，讓曾因「下雨地震說」引起討論的藝人炎亞綸再發聲，而此次他提出不同原理，解釋地震是「因為連日低溫造成土壤乾裂，以至於地震頻發」，貼文一出，網友全被逗笑。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 16:53:02
炎亞綸曾在2015年臉書寫道：「好一陣子沒下雨，這週狂下雨，把原本乾燥的土壤一下淋濕，因此地質鬆軟造成今年的地震不斷」在當時引發不小的爭議，多數網友更直接在下方留言調侃，不料後續有人貼出國外的研究報告，證實下雨地震理論其實真正存在，讓不少人笑稱炎亞綸坐實「地質學專家」。
而今（30）日下午有感地震一結束，被稱作「地質學專家」的炎亞綸，立刻在臉書搞笑的開示此次地震成因「入冬之後地震頻繁，我想是因為連日低溫造成土壤乾裂，以至於地震頻發」，最後更幽默的表示「我不尷尬，尷尬的就是地質系同學！」。
爆笑的貼文引來不少網友朝聖，「感謝地理界權威！」、「地質學權威開示，先朝聖」、「我們從小都聽炎P傳道授業解惑長大的」、「多謝大師開示，唯一推崇地理界權威」、「關於地震這方面，只要是炎亞綸說的我都覺得非常可信」。（編輯：鍾怡婷）