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在全聯挖到「隱藏版美食」！老饕認了超難買：看到必敗

▲原PO在全聯挖到結頭菜，老饕一看都說超難買：「看到必敗」。（示意圖／Shutterstock）
▲原PO在全聯挖到結頭菜，老饕一看都說超難買：「看到必敗」。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-12-30 16:54:14

全聯廣佈台灣，許多家庭主婦都熱衷在全聯逛街，看是否能找到以往沒發現的好物或美食。就有名網友在進行日常採購時，發現自己常買的泡菜牌子出了一款叫韓式結頭菜，沒嘗試過的她將其發上網路，詢問是否值得購買，沒想到貼文一出，眾多老饕立刻惋惜「這才是隱藏版美食」、「沒買很可惜！這很常缺貨」。

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原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》中發文，這天她正在全聯找常吃的慶尚北道牌韓式泡菜，可惜當天架上一個不剩，等店員補完貨後，架上也只有另一款「韓式結頭菜」，這品項她尚未嘗試過，故好奇「有人吃過嗎？分享一下！！」

▲原PO在全聯找到慶尚北道牌的韓式結頭菜，詢問種老饕這品項好不好吃。（圖／臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）
▲原PO在全聯找到慶尚北道牌的韓式結頭菜，詢問種老饕這品項好不好吃。（圖／臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）
眾老饕見其文後，紛紛大讚結頭菜的美味，並惋惜原PO當時沒有購入，因為此品項常常缺貨「它才是隱藏版啊～～～必買」、「個人覺得比泡菜好吃」、「看到沒買可惜了，因為很常缺貨」、「我個人覺得這個比泡菜好吃，泡菜比較適合煮湯」、「結頭菜很難買到啊⋯⋯今天好不容易才挖到最後一罐」，結頭菜又名蕪菁、大頭菜，做成醃製品口感清脆、鮮甜，非常清爽。 

但也有網友認為其蒜味過重，吃完嘴巴不太舒服，且建議若購入要注意收藏，放過久容易變軟「我上次結頭菜買了一直忘記吃，結果過期半個月吃整個入口即化，入味到翻掉，但喜歡脆的記得買效期新的，食安問題自負不適用每個人」、「不要放久會不脆」、「超好吃，但蒜味很重，吃完嘴巴很臭！」。 （編輯：李惠婷） 

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