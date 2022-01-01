2022年12星座事業運曝！雙魚升遷爽翻　這位熬出頭獲成功

我是廣告 請繼續往下閱讀
2022年獅子座受到天王星逆行入了事業宮，顯示獅子座在心情上會呈現煩悶感，在工作上容易遇見競爭對手，若你與人合夥的話容易在溝通上面呈現話不投機或者互相猜測的情況產生，若你是有業績壓力的人業績會呈現下滑情況，建議多穿黑色系列的衣服能讓運勢加分。
工作貴人：摩羯座
開運物品：巧克力、自動鉛筆
多吃百香果讓你百事順利。
第11名牡羊座：心情焦慮，情緒緊繃
木星年中逆行本命宮，2022年容易出現心情焦慮，或者情緒緊繃，若過去有人得罪你，你將會有負面情緒產生，容易展開報復行動將自己陷入與人敵對的狀態，在人際關係上也別將你對其他友人的八卦轉述給他人不然別人將容易解讀錯誤使你名譽掃地，只要小心留意就能化解，建議多穿粉紅色系列的衣服能夠讓運勢加分呦。
工作貴人：射手座
開運物品：紅筆、黃水晶球
多吃白帶魚、櫻花蝦能增強腦容量記憶變好。
第10名巨蟹座：切莫自大，誤判形勢
木星七月後逆行巨蟹座事業宮，你將會呈現自大叛逆想轉變工作的想法，你與上司之間的關係將會有所轉變，你開始會懷疑上司是不是不重視你，而這種懷疑也將促使你產生懷才不遇的心態，若你遇見有人要向你挖角你千萬不可冒然轉變，不然你會轉變到更差的公司，只要小心留意就能避開負面運勢，建議多穿灰色系列的衣服能幫助工作運勢加分。
工作貴人：雙魚座
開運物品：紅包袋、香包
多吃椰子、芹菜、菠菜能平衡情緒。
第9名魔羯座：不如預期，期待落空
摩羯座1月底水逆進入本命宮，你的計畫或規劃將不如預期。情緒上容易產生煩躁與不安。2022年你的工作運將受到現實面的影響，使你有不愉快的工作心情。工作上心情容易焦躁，情緒將浮躁不安。工作上也無法有更多的好主意與創意。不用擔心，等待2022年5月過後你的焦躁將一掃而過，運勢將能提升，建議多穿黃色系列的衣服能幫助工作運勢加分。
工作貴人：處女座
開運物品：皮草、白色襪子
多吃蓮霧、柳丁、甜柿能增強抵抗力。
第8名處女座：切莫心急，信心不足
處女座在2022年10月底火星逆行事業宮，加上9月底水逆進入本命宮
處女座想突破目前的現況，將會造成太急太衝動而失足落馬。另外在2022年上半年你的工作運勢，將會浪費很多時間在無意義的事情上，工作上耐心將不足，年中過後，會因為一時的粗心，造成必須反覆修正之前所下犯的錯誤。若你從事有業績壓力的工作，將會顯現信心不足的一面，容易有消極的想法產生。不過別太擔心只要在床下放一張紅包袋就能化解開來，建議多穿綠色系列的衣服能幫助工作運勢加分。
工作貴人：獅子座
開運物品：粉色水晶、開運竹
多吃蘿蔔、甜椒、胡瓜能平衡心消除煩躁。
第7名射手座：期待落空，多做少說
射手座9月底水逆進入事業宮，若你有任何想法與企劃都將無法達到你的期望，在工作上會比較辛苦一些，很想要找到好的合作方式或者更好的跑道，但是都找到與你期待落差很大的性質。除此之外在2022年工作上要當心官司問題，很容易因為一句無心之過被人誤解產生訴訟等問題產生，建議多做少說多穿白色系列的衣服就能化解開來。
工作貴人：天秤座
開運物品：白水晶、明信片
多吃白蝦、曼魚、烏魚能增強腦力。
第6名天秤座：迎刃而解，業績上升
天秤座在2022年，你將很在意生活中的安全與保障，你會更加控制生活的開銷。同時，當你面臨困難時都將迎刃而解。這也顯示過去2021年你的辛苦，將在2022獲得回饋。另外你在2022年上半年的工作運，你將獲得上司或同事間的肯定，你的收入或者業績也將增加，但是你仍然還不滿足，有種還想要更多的心態，建議多穿紅色系列的衣服能幫助工作運勢加分。
工作貴人：處女座
開運物品：綠幽靈水晶、黑手套
多吃釋迦能身心清爽提升事業熱情。
第5名水瓶座：土星順行本命宮
水瓶座2022年你對未來有所期許與計畫，你會想去開創新事物，但並非完全捨棄舊的事物，你只是轉向追求另一層新事物；並且將能更上一層樓找到屬於你的舞台。另外2022年若是有出遊的計畫，將會心想事成旅途愉悅，建議多穿水藍色系列的衣服能幫助工作運勢加分。
工作貴人：雙子座
開運物品：黑曜石、白手帕
多吃香菇與杏鮑菇，菇類類似雨傘代表守護能量，能幫我們抵擋厄運。
第4名天蠍座：煩悶走出，把握機會
天蠍座在2022年你將從煩悶中走出，你的精神與情緒將被活化，若有新的計畫或規劃將會有好的發展。過去停滯不前的煩惱或計劃在年中過後可望得到甦醒。2022年下半年有任何的機會來臨，必需要去迎接把握機會所帶來的價值，建議帶上銀色戒指能幫助工作運勢加分。
工作貴人：牡羊座
開運物品：茶晶、綠色植物
多吃番石榴與椰子，這兩類外觀比較硬，能抵抗小人侵害。
第3名金牛座：刷新一切，突破困境
土星順行入事業宮顯示2022年你在工作上將會刷新一切，會有更深層的體悟，同時工作上也會有八卦流言，但是你千萬不可以去言論，在工作中與上司或主管溝通時，不可過於主見，工作上你比較有自己的想法，認為主管與上司還無法進入你的邏輯思維中。不用擔心，你只是受「土星」些許掌控，等待年底來臨，你將會與上司或主管的想法再度融合，建議多穿咖啡色系列的衣服能幫助工作運勢加分。
工作貴人：巨蟹座
開運物品：白紙、牛皮紙袋
多吃白帶魚、鮑魚、七星鱸，能幫助腦力運轉靈感無限，還能強健體魄。
第2名雙魚座：木星入本命宮
2021年木星入本命宮你的企圖心與野心旺盛，會讓你想更上一層樓。在工作運上，你的才能與潛能將能發揮，上司或主管也將漸漸體會到你的才華，工作與事業能夠往前邁進，絕對能夠步步鴻運、步步高升，議多穿橘色系列的衣服能幫助工作運勢加分。
工作貴人：射手座
開運物品：文件夾、領夾
多吃蓮霧可以撥霧見明。
第1名雙子座：苦盡甘來，競爭第一
雙子座上半年木星進入事業宮，在2022年你在工作運上將出現良性的競爭，工作上將獲得肯定與青睞，所以你在2022年上半年整體工作運勢上是呈現穩定的狀態，工作將會獲得保障。過去的努力將獲得上司與同事間對你的信賴，這也是你過去的辛苦所得來的結果，建議多穿黃色系列的衣服能幫助工作運勢加分。
工作貴人：處女座
開運物品：開運竹、鉛筆盒
多吃印度棗、金柑代表「棗」到「金」錢。
【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信