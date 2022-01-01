金星逆行！2022開年「4星座」感情受衝擊　這位恐鬧分手

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目前金星正逆行在你的「愛情宮位」，讓你的桃花、愛情運勢一直到一月底（1/29）都會感到不順利。身邊有伴侶的處女座你常常會心直口快的說出無法挽回的話，像是一句「都是靠我養你」，本來想耍點小浪漫，但說者無意、聽者有心，玻璃心碎了一地跟你鬧分手。已婚的處女座在兩人相處上，要學著多點關懷、體貼，讓對方有安全感，多傾聽對方的需求，讓他在這段感情中有自信，那麼你們就能越來越甜蜜。
在2022年上半年裡有不少宮位合相，能讓桃花運勢提升一些，目前還單身的處女座可以把握金星順行（1/29）後，上半年的活躍期，遇到心儀的對象就鼓起勇氣去告白，不要傻傻在原地等待愛情。
第三名、金牛座
你的守護星「金星」現正逆行中，所以金牛座受到的影響也是頗大的，愛情與婚姻會有波折，一波未平一波又起，想要穩定下來可能沒有你想的那麼簡單。單身金牛的問題出在，還放不下前任，對前任還抱著一絲複合的希望，導致自己沒辦法放開心接受新的感情；身邊有伴侶的金牛，兩人的關係相當穩定，但如果即將論及婚嫁，在雙方家長見面時，火花就一發不可收拾，兩家人在討論婚嫁事宜的時候，可能會為了彩禮、聘金談不攏而爆出衝突，所以兩人一定要先有共識，一起努力讓雙方親友認同並祝福你們。
特別提醒已婚的金牛座，一月底之前（1/29）要注意另一半可能有桃色危機，如果不認真經營兩人的感情，可能會讓外人有機可趁喔！
第二名、魔羯座
魔羯座的愛情婚姻，在2022年裡，一開始就遇到金星在你的本命宮位逆行到農曆年之前（1/29）。然而，不是所有的逆行都是不好的，差別就在於你是乘坐直達車或是轉彎車，但同樣都會抵達目的地。所以，單身的魔羯座，應該很多人喜歡你，只是你一直陷在對自己沒有自信的框架裡，不敢相信真有其他人欣賞你，懷疑著這些人其實是別有用心。而有伴及已婚的魔羯座，可能會覺得另一伴忽遠忽近，甚至是戀情或婚姻己經快要走不下去的感覺？
不管是那一種情況，其實你的感覺未必是真的，多問問身旁親朋好友的看法，說不定兜兜轉轉一個下午茶的時間，就可以避免自己做出錯誤的決定。
第一名、巨蟹座
巨蟹座的愛情婚姻，在2022年裡，「冥王星」依舊在你的夫妻宮停留，加上金星也在這裡逆行到2022農曆年之前（1/29），所以情感上是多愁善感的，一遇挫折，往往就不堪一擊，易有打退堂鼓的心思。單身的巨蟹座，求偶這方面，千萬別害怕與人競爭，有競爭才會有比較，不見得你會是輸的一方，全力釋放個人魅力吧！
有伴及已婚的巨蟹座，在你的成長過程中對婚姻的認知應該是很全面的，並且有著足夠的智慧去釐清自己對人生伴侶與婚姻的需求，只是你不善表達，太過於隱藏自己的想法與感受，寧可被誤會，也不想解釋，因此要小心彼此的嫌隙所帶來的分手或離異問題。（編輯：郭佩蓉）
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