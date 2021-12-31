天使婆婆開放「回娘家圍爐」！家人拒進門怒罵：回來會衰
根據習俗，媳婦不能在初二前回娘家過年，但隨著時代改變，許多天使婆婆也不會要求媳婦一定得留在婆家。一名人妻就分享，婆婆提議讓她初一提早回自己家過年，沒想到反而是家人拒絕讓她進門，甚至怒罵人妻提早回家會帶衰娘家，更質疑婆婆是故意在「耍心機」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 13:54:07
人妻在《爆料公社》發文表示，與婆婆已經同住三年，完全沒有壓力，對她甚至比對老公還要好，也從來不會跟媳婦計較什麼，而今年因為老公的姐姐跟婆家鬧翻，想提前回家過年，婆婆更是怕她辛苦，也怕她會想回家，所以就主動提議讓人妻也回娘家圍爐過年。
豈料，當人妻開心打電話通知家人時，卻遭到全家人的不諒解，更表示初二前不能回娘家這是習俗，怒罵婆婆很有心機，是故意想要讓娘家衰敗，人妻的父母甚至直接致電婆婆痛罵「是什麼居心」
讓人妻只能內疚的拼命跟婆婆道歉，婆婆也安慰她「別想太多」，讓她感到非常不好意思，更難過的表示，為何習俗比女兒還要重要，哥哥就是父母的心頭肉，同樣都是孩子，父母卻不讓自己回家過年。
貼文一出網友紛紛安慰，「都什麼時代了，還在迷信那些別想太多了，至少妳有個好老公好婆家，頂多就是跟娘家保持距離」、「我大嫂天天都回娘家，也沒聽我媽或大嫂家裡有在說啥」、「慶幸妳遇到好婆婆，娘家就少接觸」。（編輯：鍾怡婷）