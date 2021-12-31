COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

天使婆婆開放「回娘家圍爐」！家人拒進門怒罵：回來會衰

▲婆婆讓媳婦回家過年，她反遭娘家拒絕進門，怕會帶衰家運。（示意圖／取自unsplash）
▲婆婆讓媳婦回家過年，她反遭娘家拒絕進門，怕會帶衰家運。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-31 13:54:07

根據習俗，媳婦不能在初二前回娘家過年，但隨著時代改變，許多天使婆婆也不會要求媳婦一定得留在婆家。一名人妻就分享，婆婆提議讓她初一提早回自己家過年，沒想到反而是家人拒絕讓她進門，甚至怒罵人妻提早回家會帶衰娘家，更質疑婆婆是故意在「耍心機」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲有網友好奇「女藝人中誰嫁得最好」，貼文一出，網友全喊她，不僅老公寵，連婆婆也超愛她。（示意圖，圖中人物與當事者無關／擷取自pexels）
▲人妻遇到天使婆婆，讓她在婚姻生活中非常快樂。（示意圖，圖中人物與當事者無關／擷取自pexels）
人妻在《爆料公社》發文表示，與婆婆已經同住三年，完全沒有壓力，對她甚至比對老公還要好，也從來不會跟媳婦計較什麼，而今年因為老公的姐姐跟婆家鬧翻，想提前回家過年，婆婆更是怕她辛苦，也怕她會想回家，所以就主動提議讓人妻也回娘家圍爐過年。

豈料，當人妻開心打電話通知家人時，卻遭到全家人的不諒解，更表示初二前不能回娘家這是習俗，怒罵婆婆很有心機，是故意想要讓娘家衰敗，人妻的父母甚至直接致電婆婆痛罵「是什麼居心」

讓人妻只能內疚的拼命跟婆婆道歉，婆婆也安慰她「別想太多」，讓她感到非常不好意思，更難過的表示，為何習俗比女兒還要重要，哥哥就是父母的心頭肉，同樣都是孩子，父母卻不讓自己回家過年。

貼文一出網友紛紛安慰，「都什麼時代了，還在迷信那些別想太多了，至少妳有個好老公好婆家，頂多就是跟娘家保持距離」、「我大嫂天天都回娘家，也沒聽我媽或大嫂家裡有在說啥」、「慶幸妳遇到好婆婆，娘家就少接觸」。（編輯：鍾怡婷）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀