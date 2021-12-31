名家論壇》李兆立／從瑞莎事件看台灣的體改成績單

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事實上，在瑞莎這一連串事件中，「中華民國體操協會」多次被暗暗指涉甚至直接點名，至今仍有許多網友要協會出來面對，但協會其實也端出了「鞍馬王子」李智凱幫台灣勇奪一銀。
看來，台灣體育界長期籠罩的陰霾，並沒能隨著奧運奪牌的歡欣鼓舞而一掃而空。大家其實分得很清楚，選手們的傲人成績，並不等於體育協會及運動環境已經脫胎換骨。即便政府宣布啟動體改至今已逾4年，仍有許多沉痾未解。就以瑞莎這一系列來談到的幾件事為例，不只是體操協會，也是許多協會仍在上演的困境。
例如，８位選手以受訓內容與當初約定為由退出瑞莎所創設的「瑞星韻律體操協會」，凸顯的其實是存在於各項運動的共同問題，也就是「選手與協會究竟如何訂定契約」及「一旦約定發生爭議，選手如何保障自身權益」。
對於許多從小投入訓練的選手來說，協會和教練具有極大的權威，怎麼練、怎麼穿、怎麼休息、怎麼比賽，都是這些「大人」說得算，但其實包括「訓練時數、設備、參賽、教練、贊助商」等內容，都需要清楚規範，才能明確釐清雙方的權利義務。
可以想見，在多數情況下，協會或球隊都遠比選手熟知這些內容，因此更需要政府來幫忙把關。例如美國及日本，政府雖不介入議約，但會提供「哪些條件需要載明」的範本，一旦契約發生爭議也會擔任仲裁的角色。
請問，無論是這回瑞莎與8名選手間的爭執，或者是其他運動項目的協會與選手之間的各種爭議，政府應有的事前輔導及事後把關在哪裡？
又如，瑞莎對「全國錦標賽」的場地、設備、休息、裁判計分等賽事內容的批評，其實在各項運動中也不是新鮮事。但多數時候，這些運動中的爭議或陳情，並未如同瑞莎一樣，獲得體育署大動作以「專案保障選手權益」正面回應。
畢竟，除了職業化的項目外，絕大多數的重大賽事都是由全國體育總會和各個單項協會來承辦，但這些協會恰好也是認定選手參賽資格，以及檢定教練和裁判資格的單位，所以更多時候是選手敢怒不敢言，不僅未必會被體育署重視，更容易招來協會的秋後算賬，從此斷了體育這條路。
請問，體育署的所謂保障選手專案，究竟是制度化的處理管道，還是只因為瑞莎有名氣，所以才特案處理？這是在尋求一個制度性的解決方案，還是公關回應？
最後，之所以反覆點名體育署，是因為2017年「國體法修正」後，早已從「補助」、「監督」、「考核」三面向給予體育署更充分的把關工具，去督促各個單項協會妥善做好選手保障及訓練賽事等工作。
問題是，無論是關心各項體育賽事的運動迷，還是最近關注瑞莎系列事件的社會大眾，是清楚看到體育署積極任事，協助選手和協會釐清爭議及權利義務，還是感受到體育署能閃則閃，非不得已就保持隱形，把自己當局外人？
選手們在國際賽事的台上亮眼表現，靠的是台下多年的扎實訓練。同樣的，要真正擦亮台灣的運動發展前景，也無法只靠奪牌成績來說嘴，確實擔負起國體法所賦予的體改任務，才能扭轉社會對運動發展的信心，台灣也才能真正從奪牌大國脫胎換骨為運動大國。
●作者：李兆立／政治工作者
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