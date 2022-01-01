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2022跨年表演怎麼排名？「他」排第一　網：重返榮耀

▲網友認為今年的跨年演唱會，由在花蓮場表演的羅志祥為第一名。（圖／Nownews資料照）
▲網友認為今年的跨年演唱會，由在花蓮場表演的羅志祥為第一名。（圖／Nownews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-01-01 11:46:19

為了迎接2022，不少縣市都會舉辦跨年演唱會，邀請大家在現場或是電視機前一起喜迎新年的到來，而每年演唱會的卡司陣容都會成為民眾熱烈討論的話題之一。一名網友看了跨年演唱會後，詢問大家認為今年的跨年表演應該怎麼排名，立刻引起網友們熱烈討論！

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原PO在《PTT-Gossiping》板發文「今年跨年表演怎麼排名？」，表示自己心中的前三名依序是羅志祥、動力火車以及伍佰，並認為羅志祥「唱跳連續30分鐘，亞洲舞王」，動力火車是「唱的跟CD一樣怎麼能不愛」，而伍佰老師「有夠幽默，又都是經典曲目」，因此也好奇大家的演唱嘉賓排名為何？

▲原PO認為跨年表演的第一名是羅志祥。（圖／翻攝自《PTT-Gossiping》）
▲原PO認為跨年表演的第一名是羅志祥。（圖／翻攝自《PTT-Gossiping》）
貼文一出，立刻引起許多網友回應：「只有第一羅志祥」、「羅>動力火車>五百>其他雜魚」、「動力和徐佳瑩並列第二吧，第一還是羅」、「跨年表演只有羅志祥和羅志祥以外的」、「小豬重返榮耀啦」、「第一羅志祥 然後沒了」、「去年張惠妹，今年羅志祥，都一人電全臺」。

另外也有不少網友認為，「林宥嘉也唱得很好聽」、「星光幫真的沒弱者XD」、「星光幫的都很穩定，都很強」、「茄子蛋如果唱流浪連 可能還可以爭的第三」、「徐佳瑩、蕭煌奇記得排進去」、「1、動力火車  後面沒有了」、「李玖哲、Faye」、「推魏如萱」。（編輯：陳珮瑜）

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