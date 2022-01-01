奴才做菜！貪食貓化身「空中吊橋」盯視：我的飯好了沒？
千萬不要讓吃貨餓肚子，否則牠們會變身成什麼你完全不知道！日本一名飼主家養了白底虎斑貓，這天牠看見奴才正在廚房做菜，好奇心強的牠想跳上流理台一探究竟，但沒想到牠用一種相當奇特的方式查看，網友看了都笑說：「這是在拉筋嗎？」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 13:01:42
原來這隻貓咪叫做「Miru（みるちゃん）」，過去飼主曾在路邊救援一隻幼貓，不幸救不回來讓飼主傷心許久，後來有人家的貓生了小貓咪，其中Miru與過世的那隻小貓長相非常相似，便決定領養牠。只是沒想到Miru雖然身為女生，但是非常熱中吃飯以及睡覺，現在才1歲的牠個性有一些傲嬌，喜歡咬飼主的手腳，讓飼主常常哭笑不得！
這天Miru發現飼主正在做飯，生性貪吃的牠當然要湊上前看看是否有「好料」，只見牠展開超柔軟的身體，兩隻後腳踩在餐桌的邊緣，但前腳卻橫跨在流理台上，儼然將自己變成「空中吊橋」，而牠一臉好奇地探來探去，讓飼主忍不住替牠旁白：「有沒有好吃的東西呢？」。
網友看了照片都紛紛笑說：「牠在拉筋啦」、「太可愛了」、「高難度動作欸」、「變空橋了」、「伸展的最高境界」、「天啊！貓貓是有多努力哈哈，感覺下秒就會掉下去」、「看在牠這麼努力快給牠的啦」。（編輯：陳珮瑜）