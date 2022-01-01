2022來了！12星座本月運勢報你知　「這位」旺到做夢會笑

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進入1月後整體運勢有轉趨於下降的傾向。強出頭的行為要稍微抑制下會比較好。建議拋掉正義感，不要覺得看不過去，就馬上主動指責對方，即使你是為對方好，而非有意的言語攻擊，對方也不見得能體會你的心意，反而招致樹敵的結果。
意見的發表還是等對方主動尋求時，再開口為宜囉！雖然白羊寶寶可能會覺得這樣不就失去了個性，但請理解忍耐也是一種應該必學的處世技能。苦戀中的白羊寶寶可能有機會從膠著的關係中解脫，不過這需要白羊寶寶轉念並傾聽自己心中真正的聲音。
金牛座
1月的金牛寶寶可能會在不論是意見，處事方式，金錢觀，夢想等方面，因抱持的想法跟周遭的人有很大的分歧，深感不被認同而落寞著。要扭轉這樣的局勢，金牛寶寶需要細心點，多注意下細節，那怕僅是些微的不同，能在初期就發現，將隱藏於細節裡的魔鬼抓出來的話，及時修正想法及做法，自能避免大問題的發生，能找回融入圈子中的安定感。
戀愛運勢對於想要享受戀愛甜蜜的單身金牛寶寶來說有一些不錯的機會，不過不要期待是可以步入禮堂的對象，爾偶無負擔的活在當下的甜蜜戀情裡也是不錯的選擇。
雙子座
雖說是一年的開始，新年新氣象，但是運勢上並不宜對新事物出手。不論是工作也好，買房也好，或是學習新事物都是，1月如果貿然出手進行，可能容易一下就卡關前進不了，導致容易氣餒而失敗，所以建議可以先了解就好，了解透徹以後，2月以後再找適當時機出擊，順序對了，成功的機率大幅提升，自信心也會大為增加。
戀愛運勢在下半月看漲，想脫單，想婚的，撐到後半月再出擊為宜。偏財運也不錯，打開你的天線，好好收集下周遭的投資情報吧！
巨蟹座
進入1月後，財運呈現右肩下降趨勢，不過是極為趨緩的下降曲線，會像溫水煮青蛙般，無痛感而不自覺，等到察覺時，已經大勢已去，根本就逃不動了！從日常做好開支記帳做起，交際費方面的開銷，要能判斷這筆支出是否為必要，對於日後是否能以其他形式回收回來？
將這些點考慮清楚了，花有所得才是值得。工作方面的運勢有機會勢如破竹，關鍵是能否做到檢視自身為何而成功？為何而失敗？從中汲取成功經驗，將該經驗複製執行，衝破了一關之後，後續氣勢可謂有如過五關斬六將，成功在握！
獅子座
對之前一路一步一腳印努力付，走過來的獅子寶寶來說，1月是收成月。尤其是對剛轉職不久的獅子寶寶而言，將因出色的表現，得到長官給予的高度評價，很快的就能在新職場中卡位成功。只有能維持努力姿態，不怠惰的獅子寶寶才能於職場叢林中脫穎而出稱霸一方。
反之，懶惰的獅子寶寶，就是浪費了天賦，成功跟成長的機會，都將無法與你掛勾在一起。本月運勢似乎不利於單身者發展戀情，但是戀愛靠的是路遙知馬力，只要專注於自身的提升，好好磨練自己，友情進階成愛情的日子指日可待，何不賭一把，反正沒損失，發光發熱的你，將更為吸睛。
處女座
好運來敲門，運勢呈現的上升趨勢不是和緩而上，而是扶搖直上，可要抓緊時機，好好表現一番，雖然可能累到沒有自己的時間，但是撐過去，就海闊天空了！每天抱持著緊張感去砥礪自己向前邁進，積極採取動作的模式之下，你會感覺到自身能力有如開外掛出大絕，飛躍般的進步。
本月利於單身已久的處女寶寶發展戀情，遇上理想對象的機會大幅提升。對於正考慮著與交往對象進入婚姻殿堂的處女寶寶來說，正是適合往前踏出這一步的絕佳時機。
天秤座
令天秤寶寶懷疑人生的諸多問題跟人際糾紛，將會於本月順利解套，也因此，天秤寶寶的1月將會感到順心，連帶運勢在後半月也會呈現上升趨勢喔！戀愛運可以說是波瀾萬丈般的變化詭譎，原本第一眼讓你印像很差的人，相處之後發現與你十分契合，你會看不順眼是因為跟你過於相像的緣故，以長久交往的觀點來看，這樣的對像或許才是適合你的。投資偏財運不錯，意外的收入，讓天秤寶寶在年初就能存到一點錢，做夢都會笑。
天蠍座
一成不變的工作，讓天蠍寶寶突然驚覺自己的成長處於停滯不前，似乎被周遭同期給遠遠甩鍋，完全看不到對方的車尾燈。要扭轉也不是不無可能，需要天蠍寶寶走出舒適圈，勇於舉手承接任務，並且抱持著柔軟的身段，面對問題勇於承擔，化為行動，積極與周圍的人溝通，你的積極改變會讓你因此得到極高的評價。
面對任務苦惱時或是迷惘時，也不需過於擔憂，交朋友的用處就是用於此時，可以尋求友人或夥伴的協助去克服問題，友情也會因此而淬練得更堅真。
射手座
新年新氣象，對射手寶寶來說，如果能在起點就做好規劃，有助運勢長紅，能順利達成年度的目標喔！快快替自己訂下今年的目標吧！戀愛方面，儘管邂逅的機會不少，但似乎對不上你的頻道，所以不要貿然的陷入一見鍾情的迷戀中，表裡不一差距甚大的程度可能遠超出你的想像。
不想受傷的話，建議1月認識的對像先當成朋友來認識，相處後覺得對了，再發展也不遲。財運在上半月表現不錯，下半月會轉趨變弱，所以把握上半月的偏財運，好好運作一番吧！
魔羯座
開年運勢一飛沖天，即使是面臨危機，也會順利因周遭的人主動伸出援手而順利化劣勢為優勢，不過可別因此而過分倚賴好運，還是要謙遜一下，才會大意失荊州。近期購物慾大發，衝動消費導致增加了許多開銷，與其用於物慾上，不如考慮學習下投資，看著帳面增加，還怕以後想買的東西入不了手嗎？
魔羯寶寶與戀人的摩擦有可能增加的傾向，或許你要改變下模式，有時做個被動的人也不錯，才不會讓戀人覺得被你壓得喘不過氣，你也不會覺得老是唱獨角戲，拉對方拉得很累，讓彼此都能感覺舒服一點的輕鬆相處模式是你們戀情要能進到再一波升溫的必經之路。
水瓶座
1月的水瓶寶寶處於神經緊繃的敏感狀態，不管是對於他人的過失或是問題點，又或者是自己覺得有違和感時的反應都有點過頭了！要知道有時睜一隻眼、閉一隻眼是必須的，放過別人就是放過自己，順其自然，反而能讓事情進展得更順利。
在月中之前膠著不前的事物，有迎刃而解之勢，不要受他人意見左右，相信自己的判斷去執行為宜。曾經出軌的他可能會回頭尋妳，原諒他也是一種選項，但其實妳也察覺妳到跟他都跟以前不一樣了，這樣一想其實答案已經很清楚了，就不用花時間太煩惱，腦補太多假設性了！
雙魚座
雙魚寶寶只要對自己有自信，沒有過不去的坎。不要因別人質疑了你的行動、想法、話語、記憶，就對自己沒信心，隨波逐流地去變更。唯有堅持著自己沒錯的信念，才能幫助你展現自信魅力的一面，也才有機會往好的方向去發展。當然，真的是自己錯的時候，也要有展現勇於承認，放軟身段去接受失誤的氣度喔！
1月的財運較12月來得好，有逐步向上的趨勢，意外之財可期，不妨買個彩票討吉利。戀愛比起新的邂逅，對於單身雙魚寶寶來說，從友情進展到愛情的機會還比較有可能成功，如果其實你心中對某個朋友是有好感的，不想被他人攔腰劫走的話，即刻起要做一些改變來加深對方對你的印象。
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